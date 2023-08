Alcalde de Ponce denuncia que su exdirector de campaña y otro recaudador les robó dinero

Durante una rueda de prensa, el alcalde de Ponce, el doctor Luis Manuel Irizary Pabón, acusó este martes a su exdirector de campaña y posteriormente empleado de confianza en el municipio, Luis “El Oso” Báez, de no entregar tanto los 19 mil dólares que el contralor electoral señaló que su comité de campaña recibió de manos de Oscar Santamaría, y diez mil dólares producto de un préstamo personal que había realizado.

“No sé. ¿A dónde fueron a parar? Los 19 mil dólares a la campaña de Irizarry Pabón no fueron. No llegaron ni al comité ni a Irizarry Pabón”, respondió el alcalde a preguntas de la prensa.

“Sí vi en una ocasión en la campaña, no como el alcalde, en un almuerzo que me presentaron a un tal señor Mujica y después me enteré que el que estaba al lado era Oscar Santamaría. En ningún momento ni platiqué con ellos para traerlos al municipio, ni les dije nada, solamente me querían conocer, me conocieron, hasta ahí llegamos. Este alcalde no ha recibido dinero, primero de nadie, de nadie y si Oscar Santamaría dio 19 mil dólares que lo que registra la Oficina del Contralor Electoral, buena gestión para saber dónde se quedaron. Tengo dos recaudadores, lo más probable es que es uno de ellos o los dos”, añadió.

En la rueda de prensa, el alcalde Irizarry Pabón señaló a dos de sus recaudadores, uno de ellos, el Oso Báez, y Oscar Nazario, -ambos despedidos por el alcalde ya en funciones a dos meses de su mandato- como que no reportaron los donativos al comité de campaña Amigos Luis Irizarry Pabón.

“Si tú haces algo y no me lo dices, ¿cómo yo voy a saber? Primero, yo no soy adivino. No creo en los adivinos. A la señora Damaris Sulivere (tesorera del comité) no se le dio el informe de eventos o esa situación, por lo tanto, ella no lo va a certificar, no lo va a entrar a la campaña porque desconocemos. Y lo que dice el contralor electoral que ellos tuvieron anónimos o varias informaciones que nosotros no hemos visto. Y a este alcalde, y a este presidente del PPD en Ponce, y a Damaris Sulivere se sometieron a unos interrogatorios y se contestaron. Y da la casualidad de que las contestaciones que dimos de nuestra parte no fueron tomadas en consideración y no a la otra parte”, dijo Irizarry Pabón.

“No podemos informar lo que no llegó. No podemos decir que el dinero llego porque no llegó”, añadió.

Cuestionado sobre si realizó referidos a las autoridades sobre estas denuncias, el alcalde dijo: “Eso está en proceso y estamos descubriendo, prácticamente esto ha sido una maquinación de tanto Justicia, que sabemos que ellos han dado información falsa que desconocemos nosotros, y ahora, ante este informe que somete el contralor electoral, nos hemos dado cuenta que había ese ingreso hacia el comité y no llegó”.

Por otro lado, el alcalde ponceño alegó que dinero proveniente de un préstamo personal, -que el contralor electoral señala que empleados de confianza recibieron la libreta de pagos para repagar dicho préstamo- de 50 mil dólares, del cual entregó unos 40 mil dólares para su campaña no llegó completamente al comité político.

“Hay dinero de mi peculio que no tampoco llegó a la campaña. Ahí los recaudadores tienen que responder. Mencioné al principio de mi alocución que todavía hay ciertas cosas que hizo el señor Luis Báez que no han llegado a mi conocimiento. Mis abogados tienen toda la situación que a nosotros adviene en conocimiento”, dijo.

“este alcalde hizo un préstamo en carácter personal y de esos 50 mil dólares aportamos 40 mil. A la campaña llegaron 30 (mil dólares). Una vez se hace el cuadre notamos que faltaban 10 mil dólares. ¿Dónde están? Tampoco lo sé. Y hay muchas cosas que se están trabajando y que tanto la oficina de Justicia, como la Oficina del Fiscal Especial independiente, en vez de presionar para que dijeran, aquí yo tengo a varios, si yo les pedí dinero para mi o para pagar algún préstamo. Ese préstamo, este que está aquí asumió la responsabilidad y en todo momento, hemos pagado es o y sobraron chavos”, añadió.

“Ahora como no están en el municipio, particularmente el cabecilla, pues claro hay que formularle un caso al alcalde”, acotó al mencionar que dicho préstamo al ser personal, no lo tenía que reportar.

Supuestamente existen 18 declaraciones juradas como parte de las pruebas que ha recopilado el FEI. Supuestamente estas incluyen las declaraciones juradas de Luis “el Oso” Báez y Oscar Nazario.