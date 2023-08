Exalcalde de Humacao es sentenciado a 37 meses de prisión por corrupción

El exalcalde de Humacao, Reinaldo ‘Rey” Vargas fue sentenciado ante el juez Pedro Delgado del Tribunal Federal de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico a cumplir una condena de 37 meses de prisión por actos de corrupción.

Más temprano en en una publicación en la red social Facebook, Reinaldo “Rey” Vargas se mostró arrepentido de los actos de corrupción cometidos que lo llevarán hoy a ser sentenciado.

Vargas se declaró culpable el pasado 12 de abril tras estar involucrado en un esquema de conspiración en la que aceptó miles de dólares en sobornos en efectivo del dueño de una empresa constructora y el dueño de una empresa de recolección de basura.

“Buenos días, Hoy es un día de mucha TRISTEZA en mi . Hoy es el día que nunca debió llegar, el día de mi SENTENCIA, por mis actos. Mi FAMILIA, nunca debió pasar por esto, nuestra Ciudad de Humacao no se merecía esto. Dentro de esta difícil situación doy gracias a Dios que me ha dado la FUERZA para seguir adelante y me ha llevado por caminos misteriosos haciendo trabajos que jamás pensé que podía hacer. Mi familia GRACIAS por estar en estos momentos tan difíciles. Gracias a tod@s las personas que me llaman, escriben , me mantienen en sus ORACIONES lo valoro . Hoy empiezo a correr un capítulo que tiene caducidad,con un profundo ARREPENTIMIENTO. Cumpliré con mi RESPONSABILIDAD de mis actos y con la ayuda de Dios saldré hacia ADELANTE. Muchas BENDICIONES (sic.)”, expresó el exalcalde de través de Facebook.

Reinaldo Vargas, es un exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) que llegó a la alcaldía humacaeña tras ganar las elecciones de 2020, fue arrestado por cargos de conspiración para cometer soborno, extorsión y recibir “kickbacks” en mayo del 2022.

Según el pliego acusatorio, el ejecutivo municipal habría aceptado otorgar contratos a cambio de ‘kickbacks’ que rondaron los $17,000.

Los pagos en efectivo a Vargas se habrían efectuado entre enero y julio de 2021, es decir, prácticamente desde el momento en que el político puso pie por primera vez en la alcaldía de Humacao.