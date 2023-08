Alrededor de 170,000 personas que no asistieron a citas de recertificación para Medicaid aún cuentan con cubierta médica

El secretario del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado López, aclaró, ayer, que las personas que no acudieron a sus citas de recertificación para Medicaid, que redondean a 170,000, aún mantienen su cubierta de Plan Vital.

Junto a la directora interina de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Roxanna Rosario Serrano, y el gerente del proyecto de recertificación, Esdras Vélez Rodríguez, el secretario urgió a que esos beneficiarios coordinen y acudan a sus citas de recertificación temprano para determinar su elegibilidad y cumplir con los requisitos federales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés).

Para atender las ausencias a las citas, el secretario indicó que implementarán un conjunto de estrategias, como actividades masivas en colaboración con alcaldes y centros IPA en los municipios de San Juan, Vieques, Fajardo, Ponce, Mayagüez, Culebra y Camuy, inicialmente. También visitarán los centros comerciales y supermercados y extenderán el horario de servicio del “call center” de las oficinas de Medicaid hasta las 10:00 p.m. y en fines de semana.

Vélez Rodríguez añadió que buscan determinar cómo alcanzar a comunidades que no tengan maneras de transportación o que no tengan tecnología para concretar sus citas. También indicó que la mayor parte de las personas que no han comparecido a sus citas son una población de 21 a 50 años y residentes de zonas urbanas.

Mientras, Mellado López sostuvo que la cantidad de personas inelegibles se acerca a 15,000, por razón de ingreso o composición familiar. Aseguró que, tras aprobarse el aumento del nivel de pobreza de 86 % a 100 % por los CMS el pasado miércoles, se permitiría que más personas cualifiquen para el Plan de Salud del Gobierno, porque el índice mínimo de elegibilidad aumenta.

“Con el 86 %, en Puerto Rico, siempre había entre un 8 o 12 % de personas que se quedaban sin plan médico. Esta brecha puede disminuir un dos y tres por ciento de la brecha de personas que se quedan sin tarjeta de salud del gobierno”, expresó Mellado López.

El secretario estableció que aquellas personas determinadas no elegibles o que “están por encima del 100 % de pobreza” tienen la oportunidad de acceder a un plan económico a través del “Affordable Care Act” o pueden recibir servicios médicos a través de los 90 centros de salud primaria (centros 330) disponibles en el archipiélago. De necesitar tratamiento para una condición aguda, apuntó a los hospitales públicos el Hospital Pediátrico, el Hospital Universitario, el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau de Bayamón, el Hospital Cardiovascular y el Centro Comprensivo de Cáncer.

Para determinar la elegibilidad, Rosario Serrano apuntó a la página oficial de Medicaid para encontrar las tablas de ingreso aceptables, que varía por núcleo e ingreso familiar. La página web también ofrece una plataforma en la que se puede someter la información correspondiente para determinar la elegibilidad. Para obtener una cita de recertificación, el beneficiario puede comunicarse al 787-641-4224.