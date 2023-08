Alcalde de Ponce solicitará anulación de multas por irregularidades en su comité de campaña

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, se expresó sobre las multas administrativas de la campaña de 2020 que impuso la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y aseguró que las acusaciones realizadas en la investigación son falsas por lo que solicitará a través de su representación legal que se anulen las mismas.

La investigación de la OCE detalló que se recaudaron fondos para el pago de un préstamo personal de $50 mil que no fue informado. Sin embargo, Irizarry Pabón aseguró que no pidió dinero a sus empleados.

“Es un préstamo personal que este que está aquí dio al partido 40,000 dólares y en ningún momento, en ningún momento, yo le he cobrado a nadie y le he dicho que tiene que pagar un préstamo que es lo que Justicia le obligaba a muchos de los testigos, muchos de ellos no sabían que era un préstamo personal”, enfatizó el alcalde de Ponce.

El mandatario municipal sostuvo que de los $50,000 utilizaron $30,000 en la campaña.

“Lo dije cuando fue referido al FEI, creo que la investigación de Justicia fue viciada. Un fiscal identificado con el Partido Nuevo Progresista con relación con el portavoz del Senado del Partido Nuevo Progresista y que casualidad que esa persona sabía cuando iban a emplazar al alcalde una semana antes en un medio…y todavía dice al alcalde lo van a acusar, el alcalde es corrupto y eso que dice que es cristiano. Estamos hablando de personas que moralmente no tienen moral política y son unos delincuentes políticos y me refiero al señor Pablo Colón”, expresó en conferencia de prensa.

Irizarry Pabón acusó al presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), el abogado Pablo Colón Santiago de orquestar los procesos investigativos a las que ha sido sometido.

“Y la prensa que está aquí, qué mucho sabe el señor Pablo Colón. Una semana antes de yo ser emplazado, ya él sabía que me iba a emplazar. ¡Qué casualidad! Tenía más información que el supuestamente implicado. Ahora mismo esto que ha hecho la Oficina del Contralor Electoral, que definitivamente se va a pedir una reconsideración y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque el dinero que no llegó a la campaña, ¿cómo yo lo podía saber.? ¿Cómo Damaris Suliveres y su libera podía saber que habían dado dinero a la campaña? Si no llegó, ¿dónde se quedó? Yo me imagino donde lo usaron y al sacarlo del panorama fueron donde que pretende ser candidato del PNP en Ponce, ¿dónde está la moral? Ustedes sabrán. Pero aquí al ponceño se le dice la verdad, no más trucos, y vuelvo y les repito, si tengo que ser el propósito de mi estadía aquí es para identificar los internos y los externos, no me caso con nadie. el que lo hace mal de mi partido yo lo voy a señalar. Para mí ya no son populares porque no tan solo defraudan a la Ciudad de Ponce”, señaló.

Asimismo, le sacó en cara que, como médico, le “salvó la vida” tras un accidente que el abogado supuestamente sufrió, del que no dio detalles.

“Estamos hablando de personas que moralmente no tienen moral política y son unos delincuentes políticos. Y me refiero al señor Pablo Colón, el cual no me arrepiento de haberle salvado la vida una vez que tuvo un accidente, no me arrepiento, si lo tuviera que volver a ser, lo hago”, dijo.

En cuanto a los señalamientos emitidos por el contralor electoral en torno a los 18 mil dólares que no fueron reportados por el comité de campaña, y los que le costó una multa de 160 mil dólares, Irizarry Pabón dijo desconocer de ese dinero “porque nunca llegó al comité de campaña”.

En relación con el señalamiento de que empleados de confianza tuvieron la encomienda de repagar un préstamo personal de 50 mil dólares, también señalado por el contralor electoral, el alcalde dijo que: “tanto la oficina de Justicia como el Fiscal Especial Independiente, en vez de presionar a testigos a que dijeran, aquí yo tengo varios, que algunos de ellos digan si yo les pedí dinero para mí o para pagar algún préstamo. Ese préstamo, este que está aquí asumió esa responsabilidad y en todo momento hemos pagado eso y sobraron chavos. ¿Dónde están? ¿Quiénes se quedaron con ese préstamo? Y ahora como una forma de revanchismo, porque ya no están en el municipio, particularmente el cabecilla, pues claro, hay que formularle un caso al alcalde. Hace un año, una persona vino donde mí, y no voy a decir el nombre, él le quiere hacer algo feo, porque usted lo sacó. Que tiene pa’lante yo no tengo nada que esconder. Estamos claros. Esto va a dar curso a que muchos candidatos no solo el caso de Ponce, sino todo Puerto Rico sepan las personas que tienen el lado y que muchas veces aprendemos lamentablemente, y nosotros estamos claros, lo que recibimos los reportamos lo que se nos dio lo trabajamos”, insistió.

La OCE reiteró que el personal de finanzas de los comités incumplió sus deberes al no mantener récords de la totalidad de las transacciones. Incluso, dejó de mantener una contabilidad completa y detallada.

Por ende, establecieron multar a los comités por $159,944.24, debido a infracciones a la Ley sobre el Financiamiento de las Campañas Políticas.