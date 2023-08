Farmacias no se se oponen a eliminación de propuesta que les permitiría hacer ciertas pruebas de laboratorio

La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, Linda Ayala indicó que las farmacias de comunidad no se oponen a la eliminación de la disposición del P. del S. 258 que les faculta a llevar a cabo pruebas de cernimiento de laboratorio. Solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación del resto de las propuestas del proyecto que facilitarán la operación de las farmacias y los recetarios y beneficiarían a los pacientes.

“Dicho proyecto de ley tiene unas propuestas beneficiosas que deben ser consideradas y avaladas por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hay una sola propuesta de todo el proyecto que ha causado oposición de los laboratorios clínicos. Esta es la disposición del proyecto que permitiría al farmacéutico realizar pruebas de laboratorio de cernimiento exentas a nivel federal, como la glucosa y el colesterol. Actualmente, a pesar de que los pacientes pueden comprar en las farmacias las máquinas para hacerse estas pruebas, el farmacéutico no puede hacérselas al paciente. Esto se viene haciendo exitosamente en Estados Unidos desde hace años por médicos, enfermeros, asistentes médicos, farmacéuticos y otros proveedores. No tenemos objeción que esto se elimine del proyecto ya que no fue un asunto solicitado por las farmacias de comunidad” indicó.

Señaló, a su vez, que hay un compromiso tanto de uno de los autores de la medida, el senador Carmelo Ríos así como del presidente del Senado, José Luis Dalmau en eliminar esta disposición del proyecto tan pronto comience la próxima sesión legislativa. “Con esto, esperamos se elimine cualquier objeción para la aprobación de la medida” explicó Ayala.

La ejecutiva aclaró a su vez, que, aunque no se oponen a la eliminación de la disposición del proyecto que permitiría al farmacéutico realizar pruebas de laboratorio de cernimiento exentas a nivel federal, los farmacéuticos del país están capacitados para llevarlas a cabo. “Estas pruebas simples son autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso en el hogar. Las pruebas exentas son aprobadas por las Enmiendas para Mejora de laboratorios Clínicos (CLIA) de 1988″, señaló Ayala.

Sobre la aprobación del proyecto, Ayala reafirmó la importancia del mismo para el paciente y las farmacias. “Estas enmiendas son necesarias para atender diferentes aspectos que redundarán en un recetario más ágil y algunas de las propuesta ayudarán a aclarar el estado de derecho ante ciertas situaciones que presentan reclamos en las auditorías leoninas de los Intermediarios de Beneficios de Farmacias (PBM’s, por sus siglas en inglés). Exhortamos a los legisladores a apoyar este proyecto para el beneficio de los pacientes y el fortalecimiento de las farmacias del país”, concluyó diciendo Ayala.

En Puerto Rico hay unas 850 farmacias de comunidad distribuidas en los 78 municipios del país.