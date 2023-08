Conocido doctor relata angustioso momento en pleno vuelo de Orlando a Puerto Rico.

El conocido doctor Michael F. Soler relató a través de las redes sociales un angustioso y desesperante momento que vivió hace unos días en un vuelo de la aerolínea Jet Blue de la ciudad de Orlando, Florida, hacia Puerto Rico.

Este expresó en su cuenta de Facebook que durante el verano realizó seis vuelos, de los cuales en cuatro enfrentó “serios problemas siendo abortados antes del despegue, durante el despegue, en medio del despegue y durante el inicio del vuelo”.

“LES CUENTO que en mis últimos 6 vuelos este verano por JetBlue , 4 de ellos han tenido serios problemas siendo abortados antes del despegue, durante el despegue, en medio del despegue y durante el inicio del vuelo.... pero este pasado miércoles 16 de agosto despegando 6:16am de Orlando MCO hacia PR el avión confronto serios problemas de propulsión (Trust) en su motor derecho lo cual provocó que la nave no pudiera elevarse más de 2,700 pies y habilmente el piloto pudo maniobrar para regresar a salvo con toda la tripulación. Vivimos minutos difíciles donde me sentí que era el final” (sic.), sostuvo el galeno.

“Siendo veterano de la Marina de los Estados Unidos (NAVY) sólo busque como comunicarme con mis familiares desde el avión para alertarles del problema y que no se enteraran por las noticias horas después si hubiese sucedido algo. Logré comunicación y casi nos despedimos mientras el avión volaba con un solo motor y de medio lado. AQUÍ el video de esos últimos segundos antes del aterrizaje de emergencia. En el mismo se ve cuando estamos cerca del lago más cercano como parte de la maniobra de regreso. Consejo a JetBlue : Deben emitir una explicación y excusa a los pasajeros. Meramente los bajaron para colocarlos en otro avión y salir del problema. No tienen un protocolo de manejo de crisis etc..... El personal no supo que hacer y entiendo que mantener la calme es primero como médico. Pero fallaron crasamente en dar una explicación y atender al personal. Solo quisieron salir del problema. Puedo hablar de esta forma por que no es lógico tantos vuelos con problemas diariamente y no pasa nada con JetBlue...... De otra forma, le doy Gracias a Dios y al piloto que supo como maniobrar la emergencia. Soy médico y militar de mil campañas en situaciones de manejo emergencia y crisis. Por eso lo hago público para que se excusen y mejoren su deteriorado servicio, Dr. Soler”, añadió.

