Piden aprobación de proyecto de ley que regularía la industria de ascensores

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Víctor Parés Otero, pidió este sábado que se aprueba el Proyecto de la Cámara 346, que busca fiscalizar e investigar la industria de ascensores en Puerto Rico.

La medida, que crearía la “Ley Sobre Normas de Seguridad de Ascensores y Equipos Relacionados”, también adopta una política pública en lo concerniente al proceso de licenciamiento de los contratistas, inspectores y mecánicos.

“En estos momentos, no existe un marco legal que regule todos los elementos de la industria de transporte vertical. No existe, tampoco, un marco que regule a los mecánicos que laboran en este sector. Es imperativo desarrollar una legislación que regule y fiscalice la industria de elevadores y equipos relacionados en Puerto Rico”, destacó el legislador, autor de la medida que tiene como coauspiciador al representante Dennis Marquez.

Parés Otero explicó que en la Isla existe una “laguna” en la supervisión y fiscalización de la industria de elevadores, por lo que el P.C. 346 pretende establecer una Junta Revisora de Seguridad de Elevadores y Equipos Relacionados.

“El fin primordial de esta legislación es garantizar la seguridad de todas las personas en Puerto Rico que utilizan ascensores y equipos relacionados, incluyendo aquellos que son utilizados en áreas donde no hay empleados. Con tal proceder, se uniforma y se le brinda certeza legal a la industria. Todo ello en aras de garantizar la seguridad de nuestra ciudadanía y de los empleados que conforman esta industria”, sostuvo el Representante.

Igualmente, el funcionario indicó que la Secretaría Auxiliar de Seguridad y Salud Ocupacional (PR OSHA, por sus siglas en inglés) no hace una evaluación técnica del peritaje que tiene la compañía o del conocimiento que tiene un mecánico de ascensores.

“Estos mecánicos son contratados por las distintas compañías para realizar todo tipo de labores en los ascensores. Sin embargo, no están obligados a recibir un entrenamiento particular ni a cumplir con educación continua. Adicionalmente, las compañías de manufactura, alteración, reparación o mantenimiento de ascensores no están reguladas, ni existe una Junta Examinadora o una Colegiación. Esta realidad, sin lugar a duda, atenta contra la seguridad de todas las personas que utilizan ascensores o equipos relacionados en Puerto Rico”, comentó el líder estadista.

La Ley 16, conocida como “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo’ creó la Secretaría Auxiliar de Seguridad y Salud Ocupacional (PR OSHA), tiene el propósito de garantizar condiciones de trabajo seguras y salubres a cada empleado en Puerto Rico, y de esa manera minimizar las desgracias y las pérdidas económicas resultantes de las lesiones y enfermedades del trabajo.

Según establece la Sección 26, la Sección de Inscripción e Inspección de Ascensores y Calderas, también conocida como División de Ascensores y Calderas, es una de las unidades que componen la PR OSHA.