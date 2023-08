Reabren carretera en Barranquitas que estuvo cerrada desde el paso del huracán María

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, junto al alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco; la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, anunció la reapertura de la carretera PR-143, km.56.10 en el municipio de Barranquitas, que estuvo cerrado al tránsito desde el paso del huracán María.

“La carretera 143 es una vía clave para los residentes de Barranquitas y de todos los que transitan por esta zona porque es parte de la ruta panorámica. Por eso, el deslizamiento de este tramo trajo consigo un gran impacto. Los trabajos incluyen la construcción y la reconstrucción de los sistemas de drenaje que son particularmente importantes cuando tenemos eventos de lluvias copiosas. Asimismo, se ha restablecido todo el pavimento de asfalto, se reconstruyó el acceso municipal y se incluyeron todas las medidas de seguridad, tales como el marcado en el pavimento, la instalación de los ojos de gato y las vallas de seguridad, así como la reconstrucción de las facilidades de agua potable afectadas. Además, se instalaron luminarias y se realizaron otras obras de mantenimiento y trabajos misceláneos necesarios para el buen funcionamiento de la carretera”, explicó el primer ejecutivo.

Por su parte, la secretaria del DTOP enfatizó en que “brindar mayor seguridad y mejores accesos, permite a los ciudadanos tener mejor movilidad y más resiliencia en sus carreteras. Este proyecto representa un gran alivio para los residentes y conductores de varias comunidades del municipio de Barranquitas, entre ellos los vecinos de los barrios Helechal, Palo Hincado y Ayales, además de beneficiar a residentes de los municipios de Orocovis, Villalba y Coamo. Como parte de la ruta panorámica, se beneficiarán también los turistas que visitan la zona”.

Mientras, el director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, indicó que la corrección de este deslizamiento conllevó una inversión de sobre $4 millones. “Los trabajos conllevaron la reparación del deslizamiento mediante la construcción de un terraplén tipo terrazas. Además, incluyeron la construcción y reconstrucción de obras de drenaje, repavimentación, marcado de pavimento, instalación de ojos de gato, instalación de barreras de protección, reconstrucción de las facilidades de agua potable, mantenimiento del tráfico, entre otros”.

Asimismo, se informó que este proyecto conllevó la corrección de un segundo deslizamiento ocurrido dentro del área del proyecto durante el Huracán Fiona y conllevó una inversión de $539,660.00.

Se informó que esta obra, que inició en agosto de 2020, ha sido financiada por fondos combinados procedentes de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y estatales procedentes de la ACT. “Este proyecto se ha trabajado como una prioridad en la ACT para asegurarles a los conductores que transitan por la PR-143 una vía segura”, indicó González Montalvo.

Por otro lado, el alcalde de Barranquitas expresó que “agradezco, primeramente, al gobernador por abrir la carretera PR-143, ya que después de aproximadamente 6 años ya hoy es una realidad. Agradezco también al director de la ACT, Edwin González, y a la secretaria de DTOP, Eileen Velez por siempre darnos la mano y darle obra a nuestro pueblo”.

Con este proyecto de la PR-143 en Barranquitas, ya no quedarían, por parte de Autoridad de Carreteras, más carreteras cerradas al paso a causa del huracán María en todo Puerto Rico.

“La condición de nuestras carreteras tiene un impacto directo en la seguridad vial, en particular en áreas donde la transportación pública no es accesible. Mi administración tiene el compromiso de trabajar con nuestros alcaldes y alcaldesas para asegurar que damos prioridad a las calles más importantes y de mayor utilización que son clave para el tráfico vehicular de cada municipio. Al mismo tiempo, he sido consistente en que vamos a asignar los fondos necesarios para darle buen mantenimiento a nuestras carreteras. Vamos a continuar fortaleciendo y manteniendo nuestras carreteras en Puerto Rico, como parte de ese compromiso de rehabilitar y construir una infraestructura sólida y duradera que sirva de base para un futuro de progreso para nuestro pueblo”, concluyó el primer ejecutivo.