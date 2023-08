Pierluisi afirma que el Negociado de Energía actuó bien al no dar paso a aumento en la luz

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia calificó el viernes como correcta la determinación del Negociado de Energía de no tomar determinación sobre el informe de LUMA Energy que podía traducirse en un aumento a la factura eléctrica.

“LUMA le informa al Negociado la situación que ocurrió por decir en el último mes. Y aparentemente esa información que brinda pudiera llevar al Negociado a hacer un ajuste. Pero el Negociado lo que está diciendo es que el trimestre no ha concluido. Vamos a esperar lo que va a hacer, lo que está haciendo aquí el Negociado, es diciendo que vamos a esperar hasta finales de septiembre, que es cuando básicamente concluye este trimestre y LUMA otra vez rendirá la información que el Negociado le pida”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia insistió que se tiene que tomar en cuenta que la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) paga por el combustible que utilizan los megageneradores de emergencia que se instalaron en la Central de Palo Seco en Toa Baja.

“Para mí es bien importante que el Negociado lo diga o ambos tomen en consideración el impacto que está teniendo la generación temporera que tenemos aportada por FEMA al momento. 150 megavatios de generación vienen de unos generadores que FEMA instaló. O sea que el Cuerpo de Ingenieros, a solicitud de FEMA instaló en la Central de Palo Seco.

Ahora vienen más generadores que se están instalando en la Central de San Juan. Y lo que pasa con esa generación adicional que tenemos, que va a sumar 350 megavatios, es que eso va a conllevar un ahorro bien significativo para la Autoridad de Energía Eléctrica, para LUMA, para Genera principalmente. ¿Por qué? Porque la generación que está aportando FEMA, el costo del combustible que se va a utilizar en esos generadores que se está utilizando y se va a seguir utilizando, lo paga FEMA, el gas natural y eso lo tiene que tomar en consideración el Negociado a la hora de decidir si aquí va a haber un ajuste, porque es un ahorro y puede eso pues compensar cualquier aumento en el otro renglón, en el combustible que compra Genera, o de igual manera en la compra de la energía que compra la Autoridad de Energía Eléctrica.

Así que todo esto lo tienen que evaluar bien a la hora de decidir si va a haber un ajuste. Yo no favorezco un ajuste a base de la información que tengo. No quiero, no quiero que suba el costo de la luz a base de toda esta información que tengo, pero reconozco que quien tiene la última palabra es el Negociado”, mencionó.

Sus expresiones se dieron al culminar la colocación de la primera piedra de un proyecto de control de inundaciones para el casco urbano de Carolina.