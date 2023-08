Entregan 500 ‘bultos de amor’ a niños y jóvenes en hogares de crianza

Unas 500 mochilas con artículos de primera necesidad mantas, pijamas y obsequios fueron entregadas a niños del sistema de hogares de crianza de Puerto Rico.

La iniciativa se da tras una alianza entre Medical Marketing and Media (MMM) Holdings, Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en inglés) y la organización sin fines de lucro, para obsequiar ‘bultos de amor’ a niños y jóvenes en el sistema de hogares de crianza en Puerto Rico.

La MMM Multiclínica de San Juan fue el punto de encuentro del evento llamado “Fiesta de empaque”.

En el evento, un grupo de voluntarios de MMM junto a el equipo de Comfort Cases empacaron 500 mochilas con artículos de primera necesidad, mantas, pijamas y obsequios para demostrar a los niños en hogares de crianza que son amados y valorados. Asimismo, otorgarles un equipaje digno para llevar sus pertenencias.

El fundador y CEO de Comfort Cases, Rob Scheer, compartió que “yo era un chico de 12 años y todo lo que me dieron fue una bolsa de basura y 20 minutos para recoger mis cosas antes de ir al hogar que me acogió… hasta que cumplí 18 años cuando, esas mismas personas a las que llamaba mamá y papá, me dieron otra bolsa de basura con mis pertenencias y me dijeron ‘te tienes que ir porque ya no recibimos un cheque’”.

Actualmente, Scheer, es padre adoptivo de cinco niños que, al igual que él, llegaron a su casa con bolsas de basura.

“Supimos de la misión tan noble que lleva a cabo Comfort Cases en Estados Unidos y alrededor del mundo a través de nuestra empresa matriz, Elevance Health. De inmediato, nos comprometimos a traer un poco de alegría a nuestros niños puertorriqueños en el sistema de hogares de crianza; lo que nos llena de gran satisfacción”, expresó el presidente de MMM Puerto Rico y Región Este de Medicare para Elevance Healthcare, Lcdo. Orlando González.

Los ‘bultos de amor’ los recibirán los niños de Casa Cuna de San Juan, Casa de Niños Manuel Fernández y otras entidades.