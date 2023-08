Suena el timbre en nueva escuela chárter sin contrato, sin consulta de ubicación y con la oposición de la comunidad

Del CPI.

Desde la calle Amalia Marín o la avenida José Gándara, padres y madres caminaban este miércoles hacia la esquina de la calle Ponce de León en Río Piedras para dejar a sus hijos en su primer día de clases, vestidos con pantalón corto color caqui y polo azul marino con el logo de la nueva Escuela Alianza Paradiso College Preparatory. “Divinitus Inspirata Discite Quid Est” lee el escudo bordado en las camisas de los varones y los mamelucos que vestían las niñas. En la red social Facebook, el director ejecutivo de la escuela chárter que no tiene carta constitutiva firmada con el Departamento de Educación (DE) ni completó el proceso de consulta de ubicación para operar allí una escuela, Robert Acosta, daba la bienvenida a los nuevos alumnos. “Hoy esperamos a todos nuestros estudiantes del año escolar 2023-2024 #conocetuescuela”, escribió.

En la mañana del martes, en el edificio de la Ponce de León obreros colgaban los letreros de consulta de ubicación para la escuela que comenzó a operar el miércoles en una estructura clasificada para uso turístico comercial. Allí, la asistente ejecutiva de Acosta, Doralba Rivera, no pudo mostrar al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la carta constitutiva, que fue firmada según ella “en verano”, porque no tenía el documento a la mano. La carta constitutiva es “el acuerdo formal, vinculante entre el Secretario [de Educación] y la entidad educativa certificada, que autoriza a la entidad a operar y administrar una escuela pública alianza”, reza el reglamento de las escuelas chárter. “Estamos listos, tenemos permiso de uso y carta constitutiva”, aseguró Rivera.

El documento que compartió con el CPI no es la carta constitutiva, sino una notificación del 22 de junio, firmada por el exsecretario del DE, Eliezer Ramos, que indica que Paradiso College Preparatory fue aprobada como entidad educativa certificada y que “próximamente trabajaremos en la otorgación de la carta constitutiva”.

La directora interina de la Oficina de Escuelas Alianza del DE, Sol I. Ortiz Bruno, confirmó por escrito que la agencia todavía no le ha firmado el contrato o carta constitutiva a Paradiso College Preparatory. Sin embargo, indicó que pueden operar sin ella, aunque no recibirán fondos estatales hasta que no se firme la misma. La funcionaria no precisó si otras Escuelas Alianza han comenzado clases sin tener ese contrato, ni si este es requisito para que puedan solicitar subvenciones del Departamento de Educación federal.

¿Cómo llegó Paradiso a Río Piedras?

El edificio en la esquina de la Avenida Ponce de León perteneció hasta el 30 de abril de 2022 a la corporación Goram Inc., inscrita por el doctor en ginecología, Julio González, y el publicista Elliot Ramírez. Ese día vendieron la propiedad por $400,000 a la inversionista beneficiaria de la Ley 60, Kira Golden, quien hizo la compra por medio de la corporación PR Flips LLC, inscrita en agosto de 2021.

En septiembre de 2022, Paradiso College Preparatory LLC es registrada con Robert Acosta como agente residente y Brenton Nevárez como persona autorizada. En enero de 2023, Paradiso College Preparatory Services Holdings LLC, Paradiso College Preparatory Real Estate One LLC y Paradiso College Preparatory Real Estate Two LLC, todas con fines de lucro, son registradas. La primera identifica como administradores a Nevárez y Acosta, mientras que las últimas dos indica como administrador a Paradiso Services Holdings. Con Paradiso College Preparatory Real Estate Two LLC, el 30 de marzo de 2023, Nevárez adquirió el edificio de la Ponce de León por $525,000.

Según recalcó Acosta en declaraciones escritas, “nosotros le compramos a Kira Golden y cerramos el 30 de marzo, y no tenemos nada que ver con ella”. Pero en julio de 2022, PR Flips Series Two LLC y PR Flips Series Three LLC, que están activas, fueron registradas con Golden y Nevárez como administradores.

Las escuelas chárter, según la Ley 85 de 2018, deben operar por medio de organizaciones sin fines de lucro. A finales de abril de 2022, David Frontera, Lucy Torres Roig y José Torres registraron la Corporación para el Desarrollo de Escuelas Alianzas de Puerto Rico LLC. Según los documentos correspondientes al plan operacional de la escuela sometidos al DE para abrir Paradiso College, Frontera, Torres Roig y Torres forman parte de la Junta Directiva de la escuela alianza. Frontera es identificado como presidente, y desde 2015 es director ejecutivo de Future Engineering LLC, compañía tecnológica especializada en ingeniería aeroespacial y defensa. Torres Roig es vicepresidenta y encargada de comunicaciones y asuntos gubernamentales. Desde el 2018, es consultora educativa comunitaria de la Fundación Banco Popular. Torres será gerente de Operaciones, pero actualmente es decano de la escuela pública fundada por Acosta, Springfield Lyceum College Prep, en el estado de Massachusetts.

El director ejecutivo de Paradiso hizo hincapié por correo electrónico en que, “aún no hemos recibido un centavo del Gobierno para este proyecto, el cual será pago en su mayoría por fondos federales que se perderían si no se usan y los cuales más nadie pudiera acceder porque son procesos de subvenciones federales largos y complicados”.

El CPI solicitó entrevista con Acosta, pero no fue posible obtenerla antes del cierre.

Municipio de San Juan dice que el proceso es “altamente irregular”

Paradiso College Preparatory Real Estate Two LLC agregó un tercer piso al edificio de Río Piedras. Las obras comenzaron sin someter un permiso de construcción ante el Municipio de San Juan, por lo que la corporación fue demandada por el ayuntamiento en mayo de 2023. Sin embargo, consiguió el permiso para “una oficina de alto volumen” y pagó $14,000 en multas, por lo que la demanda se tornó académica, explicó el administrador de la Ciudad Capital, Israel Alicea.

“Toda persona que está construyendo luego va a esa próxima fase, que es el permiso de uso único. El proceso de consulta de ubicación, donde tienen que haber unas vistas públicas, unas publicaciones, y la Junta Comunitaria [de Río Piedras] tendría que evaluar la solicitud, es más complicado. Si presentan un permiso que sea inconsistente con lo que ellos pidieron permiso de construir pues no podría ser aprobado”, advirtió Alicea.

En mayo, Acosta hizo una presentación virtual a la directiva del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras para explicar cómo operaría la Escuela Alianza Paradiso, no para consultar la ampliación del edificio en la Ponce de León que comenzó a funcionar como la escuela chárter, contó al CPI la directora ejecutiva del Fideicomiso, Andrea Bauzá. Los miembros dijeron que le solicitaron a Acosta documentación, como estudios de necesidad o mercado, que nunca fueron provistos.

“El pasado 3 de agosto, la Junta Comunitaria y el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, comunicaron al representante de la corporación [Robert Acosta], al Municipio y al Departamento de Educación, que la comunidad riopedrense se opone a la instalación de las Escuelas Alianzas en el caso urbano de Río Piedras”, dice un comunicado de la Junta y el Fideicomiso.

A través de declaraciones escritas, el alcalde Miguel Romero indicó al CPI que, “el lunes, 14 de agosto, a eso de las 5:00 p.m. se presentó en el sistema de OGPe una consulta de ubicación. Sin embargo, ayer 15 de agosto, se subió a dicho sistema un permiso único otorgado por un profesional autorizado para la operación de oficinas administrativas y cuatro salones de clase, el cual fue emitido sin esperar por la culminación del proceso de consulta de ubicación que el mismo proponente había solicitado un día antes. Este proceso es altamente irregular”. El caso fue referido a los abogados del Municipio.

Según la Ley Especial 75 de 1995 para la Rehabilitación de Río Piedras, que dio paso al de Plan Desarrollo de la Zona Especial de Planificación, “todo proyecto propuesto para el área de planificación especial será sometido a la Junta de Planificación para adjudicar la propuesta”. No obstante, en agosto de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi y el alcalde Romero firmaron un acuerdo de transferencia de facultades de ordenación territorial. De este modo, ahora es el Municipio el que debe recibir las propuestas para desarrollo y rehabilitación de infraestructuras en Río Piedras, en vez de la Junta de Planificación. Paradiso no sometió la propuesta para rehabilitar el edificio de la Ponce de León ante el Municipio, según se desprende de la demanda que presentó la ciudad en mayo contra Paradiso.

¿Quiénes se afectan?

Según Rivera, en Río Piedras esperaban el primer día de clases a alrededor de 150 estudiantes para los grados de quinto a octavo, provenientes de barrios cercanos como Venezuela y Buen Consejo. No obstante, el plan académico que sometió Acosta al DE proyectó una primera matrícula de 480 estudiantes.

La reducción poblacional de Puerto Rico, así como la consecuente disminución de población estudiantil, formó parte de los argumentos del DE para cerrar escuelas públicas. En Río Piedras cerraron seis planteles escolares, en su mayoría de nivel elemental, entre 2003 y 2018. Actualmente, cinco escuelas públicas operan en el área, en su mayoría de nivel superior, con una matrícula total de 1,691 estudiantes.

Similar a las situaciones recurrentes del inicio escolar en las escuelas públicas, Rivera dijo que tenían poco más de 20 maestros contratados en Río Piedras, pero todavía faltaban educadores por contratar, sin especificar la cantidad.

Las dos escuelas más cercanas a Paradiso College Preparatory son el Colegio San Ángel David y la Escuela Ramón Vila Mayo. El colegio opera hace 21 años, y hoy día tiene una matrícula aproximada de 200 estudiantes desde kínder hasta duodécimo grado. Su director, Juan Román, entiende que la apertura de la escuela chárter no afectará su matrícula puesto que “tenemos nuestra población ya, pero me parece deshonroso y desigual para la Vila Mayo porque están proponiendo una intermedia y superior, y esa es la matrícula de la Vila Mayo. Creo que veremos más escuelas cerradas y, lamentablemente, más maestros desempleados”.

En la Escuela Ramón Vila Mayo esperan este año escolar una matrícula de 269 estudiantes, “pero estamos ahora compitiendo con la chárter, hay que competir porque ya está ahí y no la podemos sacar”, dijo la directora del plantel, María de Lourdes Márquez.

En su escuela, Márquez todavía no ha recibido todos los materiales que se pidieron desde el año pasado, y la estructura necesita reparaciones por filtración en los techos, cambiar puertas y ventanas, entre otras mejoras cuyas subastas no han sido publicadas aún.

Paradiso College Preparatory abrió otro campus en Arecibo, donde también dijeron al DE que esperan cerca de 480 alumnos.

Esta historia publica en Metro gracias a una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo. Puede leer la versión original AQUÍ.