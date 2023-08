Negociado de Energía rechaza aumento de la luz para septiembre

El Negociado de Energía de Puerto Rico no entró a atender una petición de LUMA Energy mediante la disposición de ajuste acelerado que hubiese implicado un aumento a la factura de la luz en el mes de septiembre.

“El Negociado de Energía TOMA CONOCIMIENTO de la Moción de 14 de agosto. En cuanto a la desviación de los estimados por compra de combustible y compra de energía, NADA QUE PROVEER en estos momentos”, concluyó el ente regulador en una resolución emitida esta tarde.

LUMA Energy estaba solicitando un aumento de 4.1 centavos por kilovatio hora. La disposición de ajuste acelerado le permite reconciliar factores trimestrales antes de la fecha ordinaria cuando hay diferencias entre recaudos y costos de compra de combustible y de energía que excede los $20 millones.

“Mediante la Moción de 14 de agosto, LUMA informó que hubo una deficiencia de $92,774,258.42 en los recaudos por compra de combustible y un exceso de $23,542,299.96 en los recaudos de compra de energía durante el mes de julio de 2023″, lee la resolución del Negociado al resumir la petición de LUMA.

La próxima revisión trimestral se trabajaría precisamente en septiembre para los últimos tres meses del año.

En el trimestre corriente, el Negociado de Energía había puesto en suspenso el cargo de eficiencia energética con al expectativa de ahorros por la generación de emergencia que proveería la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

“Tomando en consideración que tanto LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC (”LUMA”) como el Gobierno de Puerto Rico están realizando trámites en aras de obtener los fondos requeridos para comenzar con la implementación de programas de eficiencia energética en Puerto Rico, el Negociado de Energía puso en suspenso el Cargo de EE hasta la próxima determinación de factores trimestrales que comenzarían el 1 de octubre de 2023. Así las cosas, el Negociado de Energía ordenó a LUMA incluir en la factura de los consumidores el factor de la Cláusula EE igual a O (cero), para el periodo de 1 de agosto de 2023 al 30 de septiembre de 2023″, lee la resolución del Negociado.

El gobernador, Pedro Pierluisi, había comentado hoy que veía con suspicacia la petición el aumento ante ahorros esperados por la generación de emergencia.

Se anticipa que ante el alza de los precios de combustible, en el último trimestre del año, haya un alza en la factura de la luz.

Gobernador dice que no hay justificación para solicitud de aumento por parte de LUMA

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, señaló que el aumento solicitado al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) por la empresa privada encargada del sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico, LUMA Energy, de 4.1 centavos el kilovatio- no se justifica.

“Yo no veo, no entiendo cuál es la justificación para ese aumento. El negociado va a tener la última palabra, pero nadie quiere un aumento en la luz”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según Pierluisi, aunque para atender la demanda de generación se utilizaron las generadoras que utilizan combustible diésel, hay un ahorro por la entrada de los generadores de emergencia que aprobó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Además, es la entidad federal la que asume los costos del combustible de esos generadores que también supone un ahorro.

“Ya hace par de meses que básicamente estamos utilizando los generadores temporeros que nos ha provisto FEMA. Los que están ahora mismo en Palo Seco, que generan 150 megavatios sin interrupción y ese costo de operar estos generadores y del pago del combustible que se está quemando ahí, ue es gas natural, lo paga FEMA. Yo lo que digo es que (la propuesta de aumento) yo lo tomo con suspicacia. Quiero que el Negociado escudriñe bien porque sé que hemos tenido unos ahorros y el aumento debe ser la última alternativa”, añadió.

De otra parte, mencionó que FEMA se ha negado verbalmente a autorizar la instalación de 350 megavatios adicionales con generadores de emergencia.

“Hasta ahora es en la negativa, Al momento se han rehusado en aumentar la generación temporera a 700 megavatios. Inicialmente se hizo un estimado del déficit que tenemos en generación para poder reparar y darle mantenimiento a las unidades generatrices sin afectar el servicio. Y fue de 700 megavatios. Tuvimos unas reparaciones a principio de este año, es decir, la Autoridad de Energía Eléctrica reparó algunas de las unidades y a base de eso, FEMA entendió que con 350 megavatios basta”, expresó.

Sostuvo que aunque no le han dado el rechazo por escrito, verbalmente le han dado a entender que tiene que haber una situación de emergencia que justifique los generadores adicionales.

“Verbalmente funcionarios de FEMA me han indicado que que están renuentes, que no entienden que eso no procede. Han levantado en el asunto de elegibilidad porque FEMA para que nos de esté apoyo, pues lo tiene que atar a una emergencia. La única emergencia que hemos tenido fue (el huracán/tormenta) Fiona. Pero el ingeniero (Daniel) Hernández (director de operaciones de Genera PR) está indicando y anteriormente lo había hecho Josué Colón también (director de la Autoridad de Energía Eléctrica), que todo esto emana de Fiona, porque sí, en Fiona las plantas también sufrieron daños y así que se puede atar a Fiona, la génesis o el comienzo de esta situación”, sentenció.

Sobre las métricas en el desempeño de LUMA Energy versus la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobernador expresó que “eso es comparar chinas con botellas”.

Por su parte, la empresa LUMA Energy, indicó el jueves en la mañana que sometió “cálculos revisados” al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) debido al alza en costos de combustible y en el uso de diésel para generación.

“Según la información brindada por Genera, LUMA sometió cálculos revisados al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que reflejan costos de combustible más altos y un aumento en el uso de diésel caro para generación en el mes de julio que podrían provocar un ajuste adicional en el costo del combustible de aproximadamente cuatro centavos por kilovatio hora (kWh). Es importante recordar que LUMA no genera electricidad ni determina el impacto que los costos del combustible tienen en las tarifas de los clientes. La decisión final sobre las tarifas de electricidad la toma el NEPR. La única responsabilidad de LUMA es calcular los costos de combustible basándonos en la información que nos brindan las operadoras de generación. LUMA no se beneficia económicamente de ningún cambio en los costos del combustible de generación. Aunque LUMA no determina el efecto que los costos del combustible de generación tienen en las tarifas, estamos aquí para ayudar a nuestros clientes que puedan tener dificultades pagando sus facturas facilitándoles programas de asistencia económica y una variedad de planes de pago”, expresó LUMA Energy en declaraciones escritas.