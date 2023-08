Emiten proyecto para proteger a víctimas de violencia sexual

La representante Jocelyne M. Rodríguez Negrón radicó este jueves, una pieza legislativa para establecer que un acusado o convicto del delito de agresión sexual, que resulte en embarazo y posterior nacimiento de un niño o niña, no pueda intervenir de cualquier forma durante el proceso de embarazo. Tampoco pueda peticionar la inscripción filiatoria a su favor en el Registro Demográfico, y de haberse inscrito, privarlo del derecho de patria potestad, custodia y relaciones paternofiliales.

Rodríguez Negrón, quien preside la Comisión de la Mujer en la Cámara de Representantes, explicó que se trata del Proyecto de la Cámara 1332, que busca crear la “Ley de Privación del Derecho Filiatorio, Patria Potestad, Relaciones Paterno Filiales y Custodia cuando la concepción es producto de agresión sexual”.

“Mi compromiso con las víctimas de abuso sexual es inquebrantable. La misión del Estado, en la sociedad moderna, es garantizarles a sus constituyentes el más alto grado de calidad de vida posible. La agresión sexual es una de las manifestaciones de violencia de mayor incidencia en nuestro País. Según datos estimados del Centro de Control de Enfermedades del Departamento de Salud Federal, solo el 16% de los casos son reportados a las autoridades. Actualmente, en Puerto Rico las estadísticas de la Unidad de Delitos Sexuales reportaron en el año 2022 un total de 1, 205 casos, sin duda es una cifra alarmante”, expresó la Representante.

De otra parte, la legisladora, quien es una fiel defensora de la justicia y los derechos de la mujer y ha sido vocal en reprochar la violencia en cualquiera de sus modalidades, fue enfática al expresar que “los casos de violencia sexual han ido en aumento y se deben aunar esfuerzos para trabajar con el más alto grado de sensibilidad esta problemática”. Además, recalcó la importancia de que le garanticen los derechos y ayudas pertinentes a todas las víctimas de violencia sexual.

Esta Ley permitiría a la madre de un menor interponer el procedimiento judicial dispuesto, pero ello no será impedimento para que posteriormente pueda cuestionar, conforme al Código Civil de Puerto Rico, situaciones de patria potestad, relaciones paterno filiales y custodia.

“En Puerto Rico hemos visto el alza en casos de este tipo de violencia. Tan reciente como esta semana supimos del triste caso de la menor que fue abusada sexualmente por su propio padre y terminó en embarazo. Esta medida fue creada para proteger la víctima y no permitirle pasar por el doloroso proceso de entablar contacto con su agresor. Estas personas ya han sufrido violencia física, emocional y psicológica como para ponerlas en posición de continuar recordando ese evento traumático. Tenemos que tomar estos casos con la sensibilidad que ameritan y yo no descansaré hasta continuar mi lucha en favor de todas las víctimas que día a día sufren las consecuencias de no contar con un sistema que les garantice su paz y sus ganas de enfrentar esa terrible situación de la mejor manera posible”, concluyó la Represent