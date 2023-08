Claro implementa nuevo servicio de intérprete de lenguaje de señas

Claro y el proveedor de servicios inclusivos de comunicaciones para la comunidad sorda e hipoacúsica (sordera parcial), Sorenson unieron fuerzas para proveer servicios lingüísticos inclusivos, a través de una aplicación digital, por la cual se proporcionarán intérpretes de lenguaje de señas, permitiendo a individuos con discapacidad auditiva comunicarse de manera efectiva con representantes de servicio, eliminando obstáculos de comunicación.

Claro en la primera empresa de telecomunicaciones en la Isla que contará con un servicio de intérpretes en sus localidades. Aunque inicialmente los servicios serán en el Centro de Plaza las Américas, esperan expandirse a todas las sucursales de Claro en Puerto Rico.

“Nuestro objetivo es hacer que la experiencia de todos nuestros clientes; incluyendo a aquellos que utilizan el lenguaje de señas como medio de comunicación, sea una memorable y efectiva. Reconocemos la importancia de garantizar que todos los clientes se sientan cómodos y apoyados durante el proceso de compra o atención en nuestras tiendas. Con la implementación de Sorenson Express, el cliente será atendido en nuestra localidad utilizando un intérprete a través de la aplicación. Invitamos a los miembros de la comunidad sorda en la isla a visitar nuestro CAC en Plaza Las Américas para que puedan utilizar esta nueva aplicación”, dijo Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

Sorenson Express funciona en dispositivos iOS® y Android®, en donde el cliente con solo un clic podrá solicitar un intérprete en inglés o español. Mediante la plataforma se podrán realizar diferentes transacciones relacionadas a servicio móvil, fijo, internet y televisión con Clarotv+, así como asistencia con facturas, orientación sobre ofertas y equipos, entre otros.

“La presentación pública de Sorenson Express en la tienda de Claro en Plaza Las Américas es un hito monumental para la comunicación inclusiva y representa un cambio fundamental en la forma en que las empresas pueden realizar negocios en el futuro,” dijo Jorge Rodríguez, CEO de Sorenson, que en todas las líneas de negocios conecta más de 140 millones de conversaciones al año. “Sorenson Express beneficia a todos - clientes sordos, empleados y empresas, al proporcionar interacciones valiosas y fluidas. Nos complace colaborar con Claro para iniciar este cambio impactante”.

Por su parte, Kenneth Burgos Rivera quien es una persona sorda y el primero en utilizar el Sorenson Express, aseguró que la implementación de este tipo de dispositivos impulsan una vida más independiente para personas de su comunidad. “Esto permite que la comunidad sorda pueda hacer sus gestiones sin depender de otros ya que siempre tenemos que estar buscando a ver quién nos puede acompañar para que sean nuestros intérpretes o usar una libreta que a veces puede ser incómodo, pero ahora podemos ir y representarnos a nosotros mismos”, dijo Burgos.

Claro ofrece nuevos servicios a la comunidad sorda

Claro anunció, además, que ofrecerá un descuento adicional en tarifas seleccionadas para la comunidad sorda:

• Planes móviles con mensajería y data ilimitada 29GB PUJ desde $26.68 al mes

• Planes de Internet inalámbrico Claro Hogar, servicio con telefonía y data ilimitada en PR y US, en oferta especial con doble de data donde el cliente recibe 200GB (regular 100GB) desde $27.60 al mes

•Planes Internet On The Go, servicio que permite tener internet en cualquier lugar, con doble de data de 50GB (regular 25GB) desde $27.60 al mes

• Servicio de Internet Fijo para el hogar de 50 megas con telefonía ilimitada en PR y Estados Unidos desde $41.39 al mes.

Próximamente la empresa anunciará las nuevas localidades en las cuales tendrá disponible este servicio.