Presidente de AMPR responde a Pierluisi tras tildar de “falta de respeto” sus expresiones

“La falta de respeto es que los niños y los maestros hayan tenido que comenzar sus clases en medio de escombros, escuelas que se están pintando, con el polvorín de algunas obras de reparación y, en otros casos, hasta la falta de una limpieza básica”, de esta manera el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, respondió a las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi realizadas esta mañana sobre la falta de mantenimiento que han denunciado tiene el Departamento de Educación en los planteles escolares del país.

Pierluisi catalogó como una “falta de respeto” que Bonilla expresara en entrevista con Metro al Mediodía que solo el 30% del 79% de los planteles escolares que visitó AMPR estaban listos para recibir estudiantes de cara al nuevo año escolar 2023-2024.

“Respeto el derecho a la expresión que tiene el presidente de la Asociación de Maestros, pero eso está totalmente fuera de proporción y es, hasta cierto punto, una falta de respeto al equipo del Departamento de Educación (DE), a la secretaria (Yanira Raíces), al equipo de infraestructura y a este servidor”, señaló esta mañana Pierluisi en conferencia de prensa.

En respuesta a estas expresiones, Bonilla afirmó que “tienen que estar claros que las escuelas no están listas porque la información provista por AMPR, de forma seria y responsable, es contundente y no admite espacios a dudas. Las fotografías que recibimos de los maestros y nuestros coordinadores no mienten y sirven para documentar lo que ha sido este inicio de clases”.

Pierluisi aseguró que la mayor parte de las escuelas públicas en el país, el 70%, están listas para recibir los alumnos y que continuarán atendiendo los reclamos y rindiendo cuentas a los medios de comunicación y a los diversos sectores, pero que “ese tipo de ataque para las gradas, está fuera de lugar”.

Por su parte, Bonilla continúo diciendo “todos sabemos que las fotografías posadas para las redes sociales no son la realidad que viven miles de estudiantes, personal docente, administradores y familiares en sus escuelas, donde el 70% no están listas para recibir a sus comunidades. Puerto Rico, ni ningún país, puede ir “pa’ rriba” mientras sus administraciones no tengan la voluntad y la capacidad para mantener sus escuelas en condiciones aptas y ofrecer una educación de calidad”.

Asimismo, Bonilla manifestó que otra falta de respeto por parte del gobierno es “no haber trabajado en el verano con las requisiciones, pintado, arreglado la planta física, más allá de las ‘mejoras permanentes’”.

El gobernador había dicho sobre las declaraciones iniciales de Bonilla en el segmento digital de Metro, que se trataban de “un asunto subjetivo. Parece que en su estándar ese es el porcentaje (30%), pero no, estoy totalmente en desacuerdo con esa expresión”.