Pierluisi cataloga como “falta de respeto” que presidente de la AMPR diga que solo el 30% de la escuelas están listas

CAMUY - El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierlusi Urrutia, catalogó como una “falta de respeto” y un “asunto subjetivo” las expresiones del presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla, quien aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que solo un 30% de la escuelas públicas del país estaban listas para recibir los estudiantes en el nuevo año escolar 2023-2024.

”Nosotros y el equipo de coordinadores ha visitado 635 escuelas, un 79%. De ese 79%, el 30% estaba apta para recibir a nuestros estudiantes. El resto todavía tenía problema de filtraciones, que no se le habían trabajado, las columnas cortas, todavía estaban sin podar (el césped)… es bochornoso que con tanto dinero que el Departamento (de Educación) ha recibido, todavía no tengan las escuelas aptas”, aseguró Bonilla en el segmento digital de este medio.

Al solicitarle una reacción a Pierluisi en conferencia de prensa, aseguró que “eso es un asunto subjetivo. Parece que en su estándar ese es el porcentaje, pero no, estoy totalmente en desacuerdo con esa expresión”.

”Respeto el derecho a la expresión que tiene el presidente de la Asociación de Maestros, pero eso está totalmente fuera de proporción y es, hasta cierto punto, una falta de respeto al equipo del Departamento de Educación (DE), a la secretaria (Yanira Raíces), al equipo de infraestructura y a este servidor”, añadió.

Pierluisi afirmó que la mayor parte de las escuelas públicas en el país (70%) están listas para recibir los alumnos y comentó sobre el tema de infraestructura que el plan de mejoras no ha culminado “es de cinco años y llevamos básicamente dos años y medio, así que faltan dos años y medio”.

”Vamos a estar atendiendo reclamos y estamos rindiendo cuentas… pero ese tipo de ataque para las gradas, está fuera de lugar”, puntualizó el gobernador.

Por su parte, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández, añadió que: “por ejemplo, Camuy tiene 10 escuelas públicas… de las 10 escuelas, se pintaron siete escuelas por dentro y por fuera, de las tres restantes ya se había pintado una y de las dos que quedan, hay una en curso y la otra próxima a comenzar. Si fuéramos a hablar de un 30%, Camuy tiene que ser proporcional a eso y eso no se ve aquí”.

Por otro lado, Bonilla reaccionó a la encuesta que realizó el DE para atender el tema de la descentralización y dijo que solicitó que la hicieran nuevamente porque el porcentaje no representa a la plantilla de 26,000 maestros ya que no llegaron a 2,000.

La designada secretaria del DE, Yanira Raíces, respondió que ella era parte del comité encargado del tema y que “no fue solo una encuesta, hubo talleres, hubo encuentros, grupos focales, pero te aseguro es más que 2,000… Todavía esto no está escrito en piedra y podemos seguir haciendo consultas, yo me he encargado de dejarlo saber en el comité”.

El DE en declaraciones escritas informó al periódico Metro que, finalmente, participaron 3,463 personas, siendo 3,344 educadores y 119 estudiantes.

Pierlusi reacciona a manifestación de padres de educación especial

Luego de que un grupo de padres paralizara el tránsito esta mañana en el expreso Las Américas reclamando mejores servicios de educación especial en el sistema público de enseñanza, Pierlusi expresó que en cuanto a lo proveedores “Hay que entender que el Departamento (de Educación) tiene un presupuesto aprobado por la legislatura y la Junta de Control Fiscal, esto no es como que tenemos fondos ilimitados, pero se escucha el reclamo”.

Mientras, sobre el llamado de los tutores legales de los estudiantes expuso “Yo me tengo que solidarizar con los padres y las madres que no estén satisfechos con los servicios que han recibido en el presente y eso hay que atenderlo individualmente”, aclaró el gobernador.

El encuentro entre los funcionarios de gobierno se dio en un recorrido en la escuela elemental Amalia López de Ávila del municipio de Camuy como parte del inicio del año escolar.