Falta de acuerdo para cambio de plan médico mantiene en tranque las negociaciones entre la UPR y sus trabajadores

A pesar de que la Junta de Control Fiscal aprobó un aumento de sueldo para los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el Sindicato de Trabajadores, continuó sus planes de realizar una huelga indefinida para denunciar que aún no se ha cumplir con otros acuerdos como el cambio de su cubierta de plan médico.

El presidente de la universidad del estado, Dr. Luis A. Ferrao, indicó que el sindicato exige un cambio de plan médico, sin embargo esto se ve imposibilitado debido a que los fondos tendrían que ser aprobados por la Junta de Control Fiscal y esto equivaldría a alrededor de dos millones de dólares.

“Ellos tienen un plan médico, todos los empleados de la Universidad de Puerto Rico tienen un plan médico y el plan médico tiene de las cubiertas más amplias a menor costo. Hay un solo plan médico para todos los empleados de la universidad eso es una normativa que tenemos, además, no porque no tengas el plan médico que quieres vas a cerrar los portones y pedir que den clases. las cosas se pueden negociar”, expresó el presidente de la institución en entrevista con NotiUno 630.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores, David Muñoz intervino vía telefónica en la entrevista con Ferrao en la emisora radial y señaló que hubo un compromiso del presidente de honrar el convenio colectivo y que el sindicato tendría el derecho a negociar su propio plan médico. Según el líder sindical el presidente de la institución hizo el compromiso cuando era candidato a dirigir la UPR, sin embargo, denunció que no se ha cumplido con la promesa.

“Los trabajadores tenían mayores beneficios que el que tiene el plan institucional, tenían seguro de vida, plan dental completo gratis, todo eso ahora lo tienen que pagar”, expresó Muñoz quien aseguró que con el plan de la UPR no tienen los mismo beneficios que tenían con su plan médico anterior.

El líder sindical aseguró que la negociación sobre el plan médico lleva dos años y que no es cierto que si se les concede escoger su propio plan médico se tenga también que ceder a las otras organizaciones de trabajadores de la institución.

“Quiere decir que la representación que él me ha hecho a mi durante estos últimos dos años no ha sido honesta, porque ahora él sale con eso, ahora sale con que si le da el plan médico al sindicato se lo tendría que dar a cada gremio, eso no es cierto. Quien único tiene eso negociado en el convenio es el sindicato”, expresó.

UPRRP dará clases virtuales ante huelga convocada por trabajadores

Mientras el tranque entre la administración y los trabajadores continúa, los estudiantes y profesores de la institución tendrán que llevar a cabo sus labores de manera virtual en pleno inicio del nuevo semestre.

La comunicación por parte del recinto se dio a través de una carta circular dirigida a toda la comunidad universitaria. Según determinó el Senado Académico, la modalidad virtual de enseñanza continuará hasta que se restablezca el acceso a los portones de la institución.

Esta mañana el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dr. Luis A. Ferrao, hizo un llamado a los trabajadores de la institución que desistan de continuar con el llamado de huelga indefinida que dará comienzo en el día de hoy.