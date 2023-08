En peligro la generación de energía para septiembre

Puerto Rico podría volver a experimentar problemas serios de generación de energía si no se aseguran al menos 700 megavatios adicionales de generación, así lo aseguró hoy el vicepresidente de Operaciones de Genera PR, el ingeniero Daniel Hernández, durante su deposición ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado.

La vista se realizó para atender la Resolución del Senado 340 que investiga las condiciones, el funcionamiento, rendimiento, la operación, capacidad y planificación futura sobre el sistema de generación de energía de la red, incluyendo aquellos que operan con combustibles fósiles, hidroeléctricos y cualquier otro método, mecanismo o forma de generar energía, independientemente que esté en servicio o no. No obstante, el tema hoy estuvo dirigió a la ejecución del contrato con Genera PR para la operación del sistema de generación de la AEE.

De acuerdo con la ponencia presentada por Hernández y según presentado a la Junta de Gobierno de la AEE, el porcentaje de salidas forzadas (relevos de carga) está en un 32 por ciento, lo que significa que unos 640 MV de generación en servicio se desconecta mensualmente por fallas o averías.

Mientras, el porcentaje de disponibilidad se encuentra en un 46 por ciento, hecho que significa que solo 1,953 MV de la capacidad total de generación – que es de 4,247 MV – está disponible.

“Yo no quiero escucharme alarmista, pero esa es la realidad. Hace falta tener más generación para poder ejecutar este plan en corto tiempo y bajar ese 32 por ciento de salidas forzadas a un nivel que sea aceptable”, indicó el ingeniero durante su ponencia.

“Por eso hemos pedido (al gobierno federal) que sean 700 MV adicionales de generación para que este plan a corto plazo funcione y para finales de año que viene estabilizar el sistema en lo que entran los renovables, que todavía no comienzan en su ejecución y tardarán como dos años”, añadió.

En junio pasado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) redujo de 700 a 350 MV la capacidad de los generadores portátiles que contribuirían a estabilizar el sistema, ello tras las reparaciones que la AEE hiciera a la flota generatriz.

Trascendió en ese momento que la agencia federal tomó la decisión luego de que la corporación pública reflejara progresos en las reparaciones que realizaba a varias generatrices, incluyendo la planta de Aguirre. No obstante, y aunque la AEE aseguró que tendría esa generatriz en marcha para el mes de junio, lo cierto es que dos meses después de ese plazo la central aún continúa confrontando problemas que no le permiten cumplir con su cuota de generación para estabilizar el sistema. Ello coloca a la red en una posición vulnerable ante la llegada del mes más activo de la temporada de huracanes.

Cuestionan rol de Genera

Aponte Dalmau confrontó al gerencial de Genera PR sobre el rol del contratista para agilizar el proceso de aprobación por parte de FEMA para que hagan disponibles esos generadores que proveerán los 700 MV adicionales de energía necesarios para la estabilización del sistema.

El senador cuestionó la efectividad de la empresa que ya sabía de antemano cuando asumió el contrato que solo podría contar con el 43 por ciento de la energía producida en Puerto Rico por la precaria condición en que se encuentra la red.

“Me parece ridículo que tengan aquí disponible 700 MV que les ofrece el gobierno federal a través de FEMA y ustedes les digan que no. A mí me parece que el plan que ustedes proponen a corto plazo es insuficiente. Lo que van a causar en los próximos meses es que este 32 por ciento se convierta en más de 40. O sea, que la mitad de la gente en este país va a vivir sin luz”, señaló en referencia al Plan de Mantenimiento y Estrategia Operacional de Genera PR.

El plan de la empresa busca estabilizar la operación del sistema con un plan de reparaciones a corto plazo a la vez que ejecutar el plan de mantenimiento ordinario para las unidades así como incrementar los servicios de regulación de frecuencia y el reemplazo de componentes críticos entre otros aspectos.

No obstante, Hernández aclaró que la decisión de no exigirle a FEMA la instalación de las unidades de emergencia que apoyarían la generación de energía fue exclusivamente de la AEE.

“Hay asuntos que están bajo el control de Genera y otros bajo el gobierno federal. Hay decisiones previas hechas por la AEE que nos están afectando ahora. La decisión de retirar los 700 MV no fue de Genera. Si me lo hubiesen preguntado a mí les hubiera dicho que necesitábamos 900 MV”, señaló el ingeniero a la vez que aseguró que Genera PR ha realizado todos los trámites para obtener esa generación adicional de FEMA.

“La gestión está hecha, los informes hechos y presentados, las proyecciones realizadas, el plan está establecido. Con los fondos asignados haríamos las reparaciones ordinarias. Eso no lo detiene nada porque no depende de fondos federales. Pero si se requiere una acción extraordinaria eso requiere de una inversión mayor de capital que no tenemos pero la hemos solicitado y defendido para que sea elegible. Paralelamente seguimos haciendo reparaciones, eso no se ha detenido”, explicó Hernández.

Generación no confiable

Hernández indicó, sin embargo, que los trabajos de reparación en varias generatrices proveerán la capacidad necesaria para generar los 700 MV requeridos, pero subrayó de que se trata de generación de energía no confiable al ser producida por maquinarias obsoletas y deficientes.

El ingeniero ofreció un estado de situación de las generatrices en reparación y aseguro que la unidad Aguirre 1 estaría lista para el 20 de septiembre próximo luego de un año fuera de servicio y lista para producir unos 375 MV de energía.

Por otro lado, indicó que la unidad Costa Sur 5 fue sacada de servicio por Genera ya que tenia vencido su mantenimiento programado desde octubre de 2022 y se espera que este lista y generando 350 MV adicionales a mediados de octubre 2023.

Asimismo, la unidad de San Juan 7, que genera unos 100 MV, también se espera esté operando para el próximo 15 de septiembre.

Por otra parte, la unidad de Palo Seco 3 entrará hoy en servicio durante horas de la noche luego de haber experimentado una ruptura de caldera. El mantenimiento para aumentar la capacidad de esta unidad está pautado en el programa de mantenimiento.

“En dos meses estaremos inyectando 700 MV de generación, la diferencia es que estos son megavatios no confiables que entrarán en servicio pero pueden entrar en problemas porque son unidades viejas. Y repararlas toma meses porque las piezas hay que mandarlas a manufacturar especialmente porque son unidades obsoletas”, señaló.

“Para poder sacar unidades a corto plazo necesitaría generación adicional, de no tenerla no quiere decir que no lo vamos a hacer, pero se va a tardar mucho más”, añadió.