Dudan que medidas sobre jornada laboral de 4 días beneficien al trabajador

El exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Lcdo. Ruy Delgado Zayas, mostró dudas sobre las medidas radicadas en el Senado de Puerto Rico que proponen una reducción de jornada laboral a cuatro días para los empleados públicos del país.

Las expresiones del exfuncionario se dieron durante una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado que preside la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén donde se discutieron el Proyecto del Senado 1143 y a la Resolución Conjunta del Senado 394 que propone ordenarle a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico diseñar un plan piloto para que las agencias implementen una jornada laboral de cuatro días, sin disminución de salario.

Según Delgado Zayas, no se puede favorecer “la aprobación de este proyecto de ley ni de la resolución conjunta ya que como están redactadas entendemos que no benefician al trabajador”. Sin embargo, el exsecretario propuso que una opción “más beneficiosa” para la clase trabajadora sería promover “la reducción voluntaria de la jornada diaria de trabajo que en el gobierno debe ser de forma escalonada para así no afectar los servicios al público, en lugar de reducir la semana”.

En la audiencia también estuvo presente el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, quien implementó la reducción de la jornada laboral en su ayuntamiento. Este se expresó a favor de ambas medidas y destacó que una jornada laboral de cuatro días “mejora la calidad de vida de los trabajadores al aumentar el tiempo libre para descanso y disfrutar de otras actividades, aumenta la productividad de la clase trabajadora al desarrollar mayor concentración, reduce el ausentismo y renuncias…” entre otras consideraciones que favorecen a la clase trabajadora.

A preguntas de Rivera Lassén, si los servicios brindados por la municipalidad se ven afectados con la jornada laboral de cuatro días, Cruz Molina aseguró que no.

“Los servicios no se afectan en la medida que se toma en consideración, por ejemplo, si tenemos cinco empleados en una división pues es un día para cada empleado. Así que hay continuidad de servicio”, detalló el alcalde.

Por otro lado, la presidenta de Adworks Corp., Brenda González-Santini, quien también implementó la reducción en la jornada laboral, expuso su experiencia con el programa 4-Day-Work-Week.

“En los 31 días del programa, pudimos identificar oportunidades, ver los beneficios en los empleados, y ver también los errores que cometimos, como aplicarlo a todas las semanas, aún habiendo semanas con días de fiesta, que nos convertía la semana en 3 días de trabajo. Pero se aprende, se modifica y se ajusta. Por eso es tan importante hacer un plan piloto que mida el ambiente, el compromiso y los resultados. No hay plan perfecto, y cada lugar de trabajo es diferente”, detalló González-Santini.

La empresaria también añadió que “luego de 7 meses, se ven los resultados. Solo hemos tenido una renuncia y al abrir plazas nuevas, tenemos mejor calidad de candidatos. El deseo de trabajar es mayor, porque saben que tienen un beneficio único, que les permite crecer, tener un salario competitivo, y tener más tiempo para cultivar sus intereses personales”.

Por lo que concierne a la senadora de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, durante su turno expresó que “me parece una maravillosa señal que tengamos aquí una representación diversa de las opciones que pueda haber tanto para el sector público como para el sector privado, y yo creo que en la Asamblea Legislativa deberíamos comenzar dando el ejemplo para un cambio en la jornada… Me parece que es una iniciativa muy saludable, [que deberíamos] empezar por casa de asumir una visión más moderna de lo que es el trabajo como una forma de ganarse la vida”.

Cabe destacar que, durante la vista, los tres deponentes coincidieron en que esta visión de modificar la jornada laboral reduce significativamente el ausentismo y las renuncias en los trabajos.