Continúa aviso de calor excesivo para 30 municipios

Aug 16: Stay hydrated and protected from the haze. Very hot with Saharan dust. Some showers possible for west PR this afternoon.

¡Manténgase hidratado y protegido de la bruma! Anticipamos mucho calor y polvo del Sahara. Aguaceros posbiles esta tarde en el oeste. #prwx #usviwx pic.twitter.com/F4FGjESNnK