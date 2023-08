Pierluisi no descarta reunirse con presidentes legislativos para discutir nombramiento a presidencia de la CEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia anticipó el martes que va a procurar una reunión con los presidentes legislativos para auscultar un acuerdo para nombrar a un presidente y presidenta alterna para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“No descarto que el liderato legislativo en la Asamblea Legislativa, es decir, presidente del Senado, presidente de la Cámara y yo lleguemos a unos acuerdos. Eso pudiera ocurrir. Obviamente tendrían que discutirlo tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado, con sus respectivas delegaciones y yo haría lo propio con las mías. Pero no descarto que eso ocurra, porque conviene tener no solo la presidencia en propiedad, conviene el tener tanto la presidencia como la presidencia alterna, nombradas en propiedad decir ya final y firme por un término de tiempo, el término de tiempo establecido en la ley”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, si se da le reunión, debería ocurrir a principios del comienzo de la sesión ordinaria.

“De no ocurrir, la presidenta alterna está llevando a cabo su función adecuadamente. Yo estoy satisfecho con el trabajo de la presidenta alterna hasta el momento, pero lo que estoy diciendo, voy a decirlo de otra manera, yo estoy dispuesto a someter candidatos, a trabajar el asunto con presidente del Senado, el presidente de la Cámara, por el bien de la Comisión Estatal de Elecciones y del pueblo en general”, añadió.

Cuestionado sobre si para lograr un acuerdo se reuniría con el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, Pierluisi Urrutia contestó: “es que esto es un asunto legislativo, pero sí los presidentes de los cuerpos legislativos quieren consultar con el presidente de su partido, eso no es prerrogativa mía, o sea, yo aquí estoy actuando como gobernador y entonces hay una Asamblea Legislativa que confirma o no. Por otro lado, soy presidente de un partido, entonces en cuanto al otro partido, pues ellos allá que resuelvan sus asuntos, yo no me voy a meter en eso”.

Sobre las enmiendas al Código Electoral, insistió en no reunirse con Ortiz González y dejó el asunto en manos de la comisionada y comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo Cruz y Edwin Mundo Ríos.

“Y el liderato legislativo de mi partido. Es sencillo que se sienten a la mesa para ver en qué áreas podemos llegar a un consenso, ya lo habíamos llegado. Que se sienten a la mesa con mi delegación”, sentenció.