Madre de Alexis Alicea Torres: “Si lo hizo, que lo pague”

La madre de Alexis Alicea Torres, a quien se le imputa haber abusado de su hija cuando esta tenía 13 años, se expresó por primera vez sobre la acusaciones contra su hijo y aseguró que “si lo hizo, que lo pague”.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo), la mujer explicó que al momento del arresto de su hijo, esta se encontraba en un supermercado y aseguró hubiera preferido este se hubiera entregado a las autoridades desde un principio.

“Me hubiera gustado que se hubiera entregado a las autoridades, porque así él descansaba y nosotros también descansábamos. No se dio con el paradero de él, me preguntaban si yo sabía dónde estaba, pero ni idea de saber dónde estaba. Me hubiera gustado que sí, que se lo llevaran para salir de todo esto, de este dolor que uno está sintiendo y él también pudiera estar en paz (...) Yo no sé en qué le falle a él, pero para mi yo lo crié bien“, dijo.

“Me gustaría que le hicieran un aprueba a ver, porque de verdad yo tengo dudas. No es fácil. Yo sé que es mi hijo, pero si lo hizo, que lo pague. Pero también me gustaría que le hicieran un aprueba de ADN para saber y así uno estar tranquilo (...) No encuentro a quién creer. Estoy confusa en todo (...) ”, añadió.

Al llegar al cuartel general del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el hombre aseguró que es inocente de las imputaciones que se han realizado en su contra.

“Soy inocente de todo lo que se me está acusando”, dijo Alicea Torres al ser abordado por la prensa cuando llegó hasta el Cuartel General en Hato Rey, tras ser arrestado por las autoridades en una zona boscosa de Lajas.

Además de asegurar que no abusó sexualmente de su hija, Alicea Torres también negó que embarazara a la menor de 13 años y exigió al gobierno que se le realice otra prueba de ADN.

“Necesito otra prueba de ADN, se la pido al gobierno”, fue parte de lo que expresó el hombre mientras era transportado por un contingente de la uniformada.

Ante estas expresiones, se le cuestionó sobre quién sería el padre del menor que tuvo su hija y este indicó: “No sé, es que no sabemos”.

Alicea Torres recibirá protección adicional cuando sea ingresado a prisión debido a que podría correr peligro en la institución penal por el tipo de delito que cometió y la visibilidad que se le ha dado al caso en los medios de comunicación.

Según explicó el teniente Raúl Negrón coordinador de las divisiones de arrestos especiales y extradiciones de la Policía de Puerto Rico en entrevista con Metro Puerto Rico, el imputado será protegido y se tomarán medidas de seguridad una vez sea ingresado a prisión.

“Lo debemos proteger como a cualquier ciudadano, tenemos que poner todas las medidas de seguridad para que esta persona no le vaya a suceder algo”, expresó el teniente en entrevista con este medio.

Alicea Torres será llevado ante un juez para que se le lea la orden de arresto y los cargos que se le imputan por alegadamente haber abusado de su hija de 15 años por alrededor de 3 años.

Según explicó el teniente Raúl Negrón coordinador de las divisiones de arrestos especiales y extradiciones de la Policía de Puerto Rico en entrevista con Metro Puerto Rico, Alicea Torres será llevado ante el Tribunal de San Juan ante un juez y allí en caso de que no pueda pagar la fianza de $1 millón será ingresado al Centro Correccional de Bayamón.

Por otro lado, tampoco se descarta que en los próximos días se realicen arrestos a las personas que lo ayudaron a esconderse de las autoridades mientras se encontraba en una zona boscosa del barrio Lajas Arriba de Lajas.

“Todas esas investigaciones están abiertas, tenemos varios nombres y vamos a continuar las investigaciones, serán consultadas en su momento con fiscalía”, expresó el teniente sobre las investigaciones a personas que habrían ayudado al hombre.

“Vamos en un paso firme en la investigación con miras a que se le radique a estas personas”, añadió.

En conferencia de prensa, el comisionado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa confirmó que en la búsqueda se encontró comida y dulces de una panadería en la guagua de Alicea Torres, lo que confirmaría que este estaba siendo ayudado por terceros para abastecerse mientras se escondía de las autoridades.

A preguntas de la prensa, el comisionado confirmó que había personas ayudando al fugitivo: “ocupamos la guagua de él en principio. Allí había alimentos, dulces de una panadería, por cajas para que se alimentara, había aguas…”.

“Primero lo dejamos sin transportación, luego sin suministros, luego sin comunicación y armas de fuego. Todos los días, durante los seis días, hubo resultados favorables para la Policía de Puerto Rico”, añadió el jefe de la policía.

El jefe de la policía añadió que Alicea Torres de 34 años fue localizado acostado en el suelo “en un área boscosa a orillas de una quebrada en el barrio Lajas Arriba de Lajas”.

En el operativo participaron más de 100 agentes de la uniformada y recibieron el apoyo de personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) quienes por la naturalidad de sus funciones conocen la zona.