A tribunales la UPR por deuda con Sistema de Retiro

La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (JR-UPR) anunció hoy que sometió una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para obligar a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (JG-UPR) a asumir la millonaria deuda que mantiene con el Sistema de Retiro de la UPR.

El presidente de la JR-UPR, Luis Vicenty Santini, emplazó al presidente de la JG-UPR, Luis Ferrao Delgado, y al organismo que gobierna el sistema del primer centro docente del país, a contradecir públicamente la demanda existente con datos y evidencia de que la UPR no le adeuda al Sistema de Retiro de empleados de la UPR $59 millones.

“Le recordamos a la Junta de Gobierno de la UPR, al presidente de la universidad y al gobernador de Puerto Rico que los actos que comete la Junta y su presidente son ilegales”, aseguró Vicenty Santini.

“Emplazamos a la JG-UPR a que contradiga esta demanda de cobro y les damos 24 horas. Si no lo hacen, entenderemos que los miembros de la JG-UPR y su presidente, Luis A. Ferrao Delgado, le han mentido vilmente al país y a la comunidad universitaria”, añadió.

La deuda, que presuntamente asciende a $59,043,942.39 con el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, es por concepto de deficiencias de pagos y reembolsos desde 2015 hasta 2022 según se desprende de la demanda radicada por el pasado 27 de julio.

Esta demanda se une a otro recurso legal incoado por la JR-UPR para retar la intención de la Junta de Gobierno de cerrar el plan de beneficios definidos para nuevos participantes del Sistema de Retiro de la UPR y sustituirlo por un nuevo plan de contribuciones definidas, similar a una cuenta de ahorros 401K.

La demanda detalla además que la UPR tiene deficiencias en pagos actuariales entre 2015 y 2022, deficiencias de pago por reembolso de dinero pendiente por los informes actuariales de varios años fiscales efectuados por la UPR desde 2017 hasta 2022 y una deuda por incumplimiento en el pago de aportaciones patronales, servicios legales y del “Schedule Pension Amounts”.

El documento también detalla que la UPR tiene una deuda por concepto de reembolso de salarios de la pasada directora ejecutiva del Sistema de Retiro UPR desde diciembre de 2013 hasta el año 2019, por sus labores adicionales como principal de inversiones en la Oficina de Finanzas de la Administración Central de la UPR.

Vicenty Santini aseguró que, entre abril y junio de este año, el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR tuvo que recurrir a liquidar $8 millones en activos de inversión para cubrir necesidades de nómina, desembolsos de préstamos, pago de suplidores y reembolso de aportaciones en aseguramiento de fondos a causa del atraso en pago de aportaciones patronales de la UPR.

“Vender activos de inversiones no es una cosa del todo mala, pero, cuando nos vemos en la obligación de hacerlo porque otro no cumplió con su responsabilidad de hacer sus aportaciones, tenemos que denunciarlo y que demandar a la UPR por esas cuantías que nos debe”, aseguró el portavoz de la JR-UPR.

Se oponen a cambio de fórmula

El portavoz de la Junta de Retiro explicó además que el Sistema de Retiro de la UPR funciona bajo una formula de beneficios definidos que ha permitido que miles de pensionados universitarios tengan una jubilación digna y segura. No obstante, la Junta de Gobierno de la UPR insiste en cerrar el plan de beneficios definidos que ahora cobija a los pensionados.

“No le reconocemos la capacidad legal ni la legitimidad para llevar ese acto unilateralmente”, aseguró Vicenty Santini.

“Resulta altamente contradictorio y vergonzoso que la UPR, su presidente y su junta de gobierno insistan en cerrar el plan de beneficios definidos y aseguren públicamente que cumplen con aportaciones al Sistema de Retiro UPR mientras tienen una deuda ascendiente a millones de dólares que continúa en aumento”, denunció.

El portavoz informó que los estados financieros continúan demostrando la solvencia del Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR luego de que la JR- UPR asumió su deber fiduciario por sentencia legal en octubre de 2020.

“La solvencia del Sistema de Retiro UPR no solamente se plantea en los activos que tiene, sino en las aportaciones que recibe. Si cualquiera de esas variables, que son las aportaciones de los participantes, la patronal y el retorno de inversiones, se ve en riesgo o tiene algún problema que no se corrige dentro de un tiempo razonable, causa un daño en la solidez a futuro del fideicomiso. Eso lo sabe muy bien la UPR y por eso está atrasando los pagos, a propósito, para que luzca en el estado financiero como si no tuviéramos solvencia y pueda justificar el infame intento de cierre del plan de beneficios definidos”, denunció el funcionario universitario.

Esta es la segunda demanda que presenta la Junta de Retiro contra la universidad y su junta de gobierno desde mayo, cuando presentó un recurso legal para impedir el cierre del plan de beneficios definidos, un asunto que aún se encuentra en manos del Tribunal Federal y que ha provocado la movilización de gremios universitarios que abogan por la permanencia del plan de pensiones actual.