Nuevas guía para fomentar diversidad racial en universidades

Una nueva guía del gobierno de Joe Biden emitida el lunes insta a las universidades estadounidenses a utilizar varias estrategias para fomentar la diversidad racial en los campus después que la Corte Suprema anulara la acción afirmativa en las admisiones.

Las universidades pueden enfocar su reclutamiento en zonas cuyas poblaciones son mayormente de grupos minoritarios, por ejemplo, y tomar medidas para retener a los estudiantes no blancos que ya están en el campus. Las universidades también pueden considerar cómo la raza de un aspirante ha dado forma a la experiencia personal, como se detalla en los ensayos de solicitud o cartas de recomendación de los estudiantes, según las nuevas directrices.

También las alienta a considerar poner fin a las políticas conocidas por limitar la diversidad racial, como dar preferencia a los alumnos que mantienen la tradición familiar de estudiar en cierta escuela y los hijos de donantes.

“Garantizar el acceso a la educación superior para estudiantes de diferentes orígenes es una de las herramientas más poderosas que tenemos para preparar a los egresados para liderar una nación cada vez más diversa y hacer realidad la promesa de oportunidades para todos de nuestro país”, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en un comunicado.

La guía de los departamentos de Justicia y Educación llega cuando las universidades de todo el país intentan navegar por una nueva era de admisiones sin el uso de acciones afirmativas. Las escuelas trabajan para promover la diversidad racial sin provocar medidas legales de parte de opositores a la acción afirmativa.

Students for Fair Admission, el grupo que llevó el problema a la Corte Suprema a través de demandas contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, envió una carta a 150 universidades en julio diciendo que deben “tomar medidas inmediatas para eliminar el uso de la raza como un factor en los procesos de admisión”.

En su guía, el gobierno de Biden ofrece una variedad de políticas que las universidades pueden usar “para lograr un cuerpo estudiantil que sea diverso en una variedad de factores, incluida la raza y el origen étnico”.

