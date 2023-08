Acusan de asalto a una niña de 16 años por ataque viral a una familia en Nueva York

Una niña de 16 años fue captada en cámara golpeando a una madre asiática mientras viajaban en un tren de Manhattan con su familia, ahora esta menor de edad es acusada de agresión.

Según los informes, la adolescente se entregó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) el martes por la mañana en la misma área donde ocurrió el ataque. Fue arrestada y acusada de dos cargos de agresión por golpear repetidamente a Sue Young, la madre de 51 años, y a Joanna Lin, una transeúnte de 34 años que filmó el incidente viral.

El ataque viral

Young y su esposo, Ken, y sus hijas gemelas de 11 años estaban a bordo de un tren F en dirección sur cerca de la estación West 4th St. alrededor de las 8 p. m. del 3 de agosto cuando tres adolescentes, incluida la arrestada de 16 años. años, comenzó a reír y señalar a la familia.

Cuando Young decidió reírse con ellos como una forma de detener sus aparentes burlas, el trío se enfureció. Según Young, las chicas comenzaron a maldecir y en un momento dijeron: “¡Vuelve por donde viniste, perra!”. Las chicas se pararon sobre la familia mientras Lin comenzaba a grabar el altercado.

El ataque quedó grabado

Cuando la joven de 16 años vio a Lin grabando, supuestamente golpeó a Lin varias veces. Lin dijo que la niña la golpeó en el primer y segundo ataque y luego la arrastró por el cabello hasta el suelo y la golpeó “unas cuantas veces” en la cabeza en el tercer ataque. Young también fue atacada cuando intentaba llegar a Lin, causándole moretones en el brazo y la cabeza.

“Tan pronto como hice contacto y aparté sus hombros, todos vinieron tras de mí. Retrocedí, pero la chica de la camiseta blanca vino a golpearme... Me agarró del cabello, yo agarré su cabello y básicamente solo agarré su cabello para protegerme la cara porque estaba balanceándose”, dijo Young al New York Times. Poste de York.

Fue entonces cuando intervinieron otros pasajeros para proteger a la familia. Los tres adolescentes lograron huir de la escena en la siguiente parada.

Investigación

La policía de Nueva York ofreció previamente una recompensa de $3,500 por información que conduzca al arresto de la niña de 16 años. Según la policía, el incidente está siendo investigado como un posible crimen de odio ya que el presunto perpetrador hizo un “comentario antiétnico” durante el asalto.

Sin embargo, Young y Lin dijeron en sus declaraciones que no creen que el incidente haya sido un crimen de odio. Si bien Young dijo que los estereotipos de que las asiáticas eran menos conflictivas probablemente habían llevado a las jóvenes negras a verlas como objetivos fáciles, no cree que el ataque haya sido inicialmente motivado por animosidad racial, según NBC News . Young y su esposo dijeron que no quieren albergar ni generar resentimiento hacia las niñas y la comunidad negra.

“Son chicas muy jóvenes. Alguien o algo o alguna circunstancia les ha causado una gran impresión, ya sea presión histórica, presión social, presión social”, dijo Young a NBC News.

Lin, quien se siente aliviada por la decisión de la joven de 16 años de entregarse, también espera que la adolescente se disculpe y reciba “terapia, asesoramiento y tutoría”.