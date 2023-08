Educación presenta plan integral que promete impactar la infraestructura de todas las escuelas

El Departamento de Educación (DE) lleva a cabo un plan integral que tiene como objetivo impactar el 100% de las 856 escuelas distribuidas en los 78 municipios de la isla en cuanto a la infraestructura.

Con un total de 2,010 iniciativas planeadas, de las cuales 809 ya han sido completadas, 499 se encuentran en proceso de construcción y 702 están en fase de planificación.

En la fase actual, del año fiscal 2023 - 2024, se impactará un total de 616 escuelas con 957 iniciativas. La inversión será de $732 millones como proyección al momento.

Las iniciativas se harán de acuerdo con la necesidad identificada en las escuelas. Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 65% en la implementación de las iniciativas, y se proyecta que el 35% restante se llevará a cabo en los próximos dos años.

Entre ellas, atender la condición de columnas cortas para reducir la vulnerabilidad sísmica en las escuelas. Según datos del DE, 421 escuelas ya han sido completadas, 38 están en construcción y 146 en pre-construcción.

Asimismo, se atenderá la pintura tanto interior como exterior en los planteles escolares. “Estamos bien de lleno en los proyectos o iniciativa de pinturas y de sellado de techo”, dijo el director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción, José Basora. Basora aseguró que, en cuanto a pintura, 231 de 719 escuelas han sido completadas y, en cuanto a sellado de techo, se han completado 155 de 328 escuelas.

Eduardo Rivera Cruz, director ejecutivo de Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI), explicó que en la primera fase de columnas cortas se ha completado un 97% de las escuelas. Y aseguró que el 3% restante debe estar listo en los próximos dos meses.

“La fase dos, que es con fondos ESSER vamos a estar trabajando 167 escuelas. De esas escuelas ya se publicaron todas las subastas. Actualmente hemos contratado alrededor del 45% de esas escuelas, lo que representa 75 escuelas aproximadamente”, subrayó Rivera Cruz.

Otra de las iniciativas, es completar con “Straight Repairs” y “Seismic Retrofit” de las escuelas de la zona suroeste que fueron afectadas por terremotos. En 14 municipio de la zona el DE se concentrará en las reparaciones que provienen de un evento sísmico, que no son estructurales tales como grietas en paredes de bloque.

Por otra parte, con la iniciativa de “Seismic Retrofit” se trabajarán las columnas comprometidas estructuralmente, al igual que los pasillos y escaleras de las escuelas afectadas.

Con estas iniciativas serán impactadas 134 escuelas y se hará una inversión de $243.4 millones.

“Nuestra proyección y objetivo es que para diciembre del 2024 estas iniciativas estén completadas”, aseguró Basora.

La secretaria del DE, Yanira Raíces, enfatizó la importancia de la comunicación en este proceso. Según Raíces, se está trabajando arduamente para informar a las escuelas, alcaldes y legisladores sobre las iniciativas, con el objetivo de asegurar una comprensión completa de los cambios planificados. Raíces afirmó que todas las escuelas, sin excepción, serán beneficiadas por estas iniciativas, sin embargo, no todas tendrán el mismo tipo de alcance.

Raíces aseguró que estas labores se suman a las actividades de mantenimiento regular y a los trabajos realizados durante el período estival para preparar el comienzo del año escolar.

Por otra parte, la Secretaria de Educación, enfatizó la importancia de trabajar en conjunto con la Asociación de Maestros (AMPR) para abordar diversas situaciones que puedan surgir en el sistema educativo.

“Toda esta información que aquí le estamos dando, se ha compartido con el sindicato, de igual manera estoy con el sindicato hablando todo el tiempo. Yo le he pedido a la AMPR que me entreguen las situaciones para poder trabajarlas. Si no me las entregan o me las entregan luego de que empiecen las clases, pues tengo que trabajarla después. Pero si trabajamos en equipo y me las entregan antes se van canalizando inmediatamente”, declaró Raíces.

La Secretaria de Educación aclaró que su prioridad es garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje, y que está comprometida en abordar cualquier desafío que pueda surgir. Además, destacó la importancia de la comunicación fluida y la colaboración efectiva entre su oficina y el sindicato.

El sindicato, por su parte, había presentado un informe que ponía en manifiesto una serie de deficiencias en las escuelas de la isla, ya que en muchos planteles escolares todavía existen los mismos problemas documentados al finalizar el pasado año escolar.