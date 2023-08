Municipio de San Germán refiere a Justicia a compañía de estorbos públicos

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, dio a conocer este jueves, que canceló inmediatamente y refirió al Departamento de Justicia (DJ) a la compañía de estorbos públicos Universal Properties Realty, contratada bajo la pasada administración de la municipalidad en el año 2019 (contrato número 2019-000396) y “por negligencia crasa en las funciones”.

La carta de dos páginas, enviada a Andrés Reyes Vélez, presidente de la empresa, a la administración de la misma y Abraham Freyre Medina, asesor legal y accionista, tiene fecha del martes 8 de agosto de 2023.

“Estimados señor Andrés Reyes Vélez, Abraham Freyre Medina y señora Eitza Ramos Francisquini… Por la presente se les informa que contrato de servicios, de Universal Properties Realty Government LLC, con el Municipio de San Germán (número 2019-000396), queda cancelado efectivo el día de hoy (martes de agosto de 2023)”, comienza diciendo la misiva.

“Se debe entregar, inmediatamente, a la Oficina de Auditoría Interna Municipal todos los expedientes originales de los casos atendidos y notificar, a los tribunales, la cancelación del contrato… Hemos tomado la de terminación, de cancelar el contrato de referencia, por incumplimiento de contrato, negligencia crasa y abandono de ejecución del mismo, entre otras razones de peso”, hace hincapié.

“Entre algunos de los incumplimientos contractuales y legales se encuentran, pero sin limitarse, incumplimiento con el proceso establecido, en ley, sobre el Proceso de Declaración de Estorbos Públicos, apropiarse, ilegalmente, de fondos públicos pertenecientes al Municipio de San Germán por deudas del CRIM, descontadas y no transferidas al municipio, gastos exorbitantes y no justificados, descontados a los ciudadanos adquirientes en el proceso de expropiación, incumplimiento de contrato con los ciudadanos adquirientes de propiedades declaradas estorbos públicos, crasa negligencia en todos los procesos de contratación, ejecución y disposición final de propiedades declaradas estorbos públicos, entrega de cheques sin fondo, en varias ocasiones, al municipio y a ciudadanos, lo que constituye un delito en Puerto Rico, no realizar los trabajos correspondientes, y según establecidos, en el contrato 2019-000396, no mantener, en una cuenta ‘Escrow’, todo el dinero aportado por el tercero adquiriente del estorbo público y utilizar el mismo para gastos que no corresponden al proceso, no cumplir con múltiples solicitudes de devolución de dinero al municipio, notificadas en comunicaciones escritas por el alcalde y la Oficina de Auditoría Interna del municipio, incumplimiento con el contrato, al realizar un desempeño negligente e ilegal de sus funciones y abandono de éstas, lo que conlleva la cancelación del contrato y no cumplir, a cabalidad, con el plan de acción correctiva, solicitado a Universal Properties Realty Government Services LLC, las recomendaciones planteadas en el informe de auditoría interna entregado y discutido en marzo de 2022″, se incluye en la carta.

“Tendrán un término de cinco días calendario para entregar, al Municipio de San Germán, un Cheque de Gerente, por la cantidad de $576,554.83, por concepto del dinero obtenido por Universal Properties Realty Government Services, de ciudadanos que opcionaron la compra de propiedades declaradas estorbos públicos, dinero de deudas del CRIM, retenido y no entregado al municipio, así como de los sobrantes de los casos ya radicados en el tribunal y que le corresponden a los ciudadanos que opcionaron por las propiedades”, deja establecido quien informa que “ya nosotros hemos recuperado unos $431 mil”.