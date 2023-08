Madre de Keven Monserrate, quien iba junto a Justin Santos pide que también se haga justicia para su hijo

Desde Ey Boricua

“Justicia para Justin, sí, pero también para Keven”.

Ese es el reclamo de Iris Gandía, madre de Keven Monserrate Gandía, el joven acompañante de Justin Santos, hermano del cantante de música urbana Arcángel, quien falleció trágicamente el pasado 21 de noviembre de 2021, cuando el vehículo en el que transitaban por el puente Teodoro Moscoso fuera brutalmente embestido por la conductora Mayra Enid Nevárez Torres, quien manejaba en contra del tránsito y bajo los efectos del alcohol.

Fue precisamente, la decisión de la jueza Nerisvel C. Durán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, de fallar a favor de la defensa de Nevárez Torres y suprimir el resultado de la prueba de alcohol que se le realizó a la conductora en el hospital Federico Trilla de Carolina, a donde fue llevada tras el accidente, y que reveló que la mujer tenía .29% de alcohol en su organismo, lo que hizo que Gandía rompiera su silencio.

“Estuve silente y opté porque solamente mencionaran a Justin porque verdaderamente yo estaba concentrada en que este proceso de vistas saliera bien, pero ahora, como vi el fallo de la jueza Nerisvel Durán, ahora sí entiendo que debe haber justicia para Justin y para Keven Monserrate, porque fueron dos víctimas las que estuvieron esa noche”, agregó la madre del joven de 33 años, en entrevista exclusiva con EyBoricua.

Tras asistir a todas las vistas del proceso judicial sobre el asunto de la supresión de evidencia para la prueba de alcohol, Gandía aseguró haber estado confiada en que el fallo de la jueza sería a favor de la fiscalía.

“Me fui confiada para mi casa. Complacida con el fiscal Edmanuel Santiago y Jesús Torres, ellos hicieron una buena exposición para que no se suprimiera esa evidencia. Cuando recibí la llamada para informarme la decisión de la jueza me quedé anonadada. Yo no respondí. Me quedé procesando. Yo estaba confiada por toda la evidencia que ahí se ventiló…”, narró Gandía, mientras confesaba que el fallo la llevó a dudar del proceso judicial. “La familia se afecta (porque piensa) ¿cómo es posible que una persona irresponsable a la hora de tomar su vehículo en las vías de rodaje pueda salir bien?”.

No obstante, pasado ese momento, Gandía asegura continuar plenamente confiada en el trabajo de los fiscales Santiago y Torres. Y espera que al final del proceso judicial que enfrentará Nevárez Torres por violación a los artículos 5.07 y 7.06 (dos), de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez; un cargo menos grave bajo el artículo 7.02 por manejar en estado de embriaguez, puedan proclamar que se hizo justicia para su hijo Keven y también para Justin.

“Para eso se hizo la ley, para corregir y disciplinar a los ciudadanos. Y que tengan que asumir las consecuencias y ella tiene que asumir las consecuencias de lo que ella hizo”, dijo Gandía, mientras le recomendaba a Nevárez Torres que “busque ayuda para que pueda mejorar ese aspecto de su vida, de poder tener controles a la hora de salir a divertirse”.

Gandía aprovechó el momento también para recalar en los ciudadanos sobre la importancia de no beber y guiar para evitar tragedias como la que viven su familia y la de Justin. Además, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi y a los legisladores que revisen la Ley 22 para que las penas sean más severas, de manera que sea un disuasivo para los conductores a la hora de decidir guiar bajo los efectos del alcohol.

¿Qué heridas sufrió Keven?

Keven sufrió sangrado interno, múltiples fracturas de costillas, se le colapsó el pulmón izquierdo, se le fracturó un fémur, tuvo herida en la cabeza, la oreja izquierda se desprendió de la base y muchas laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Estando en el hospital sufrió de una condición que le provocó hinchazón en todo el cuerpo, lo que le provocó una lesión renal aguda en el riñón izquierdo. Además, sufrió un paro cardiaco.

En su estadía en la Unidad de Trauma de Centro Médico de Río Piedras, Keven pasó tres veces por el quirófano para corregirle la fractura del fémur.

Durante la recuperación, estuvo tres días en estado crítico y un total de 17 días hospitalizado. En los que tuvo que utilizar un tanque de oxígeno y un tubo de pecho.

Dado de alta, estuvo 40 días encamado y sufrió de tejido necrótico en algunas de sus heridas.

“Keven tenía heridas aparatosas en su cuerpo”, recordó Gandía.

¿Cómo va el proceso de recuperación de Keven a un año y medio del accidente?

“Físicamente, bien, pero todavía él tiene secuelas de ese accidente. Ese muslo donde tuvo la herida tan profunda que le pusieron el drenaje… todavía en el 2023 mi hijo supura y sangra por ahí”, dijo Gandía, sobre las heridas físicas.

Sobre el estado emocional de Keven, Gandía aceptó que el incidente dejó maltrecho a su hijo. No solo por las heridas físicas recibidas, sino por la muerte de un buen amigo.

“Él está bien afectado emocionalmente. Físicamente, todavía está sufriendo los efectos de esas heridas. Pero emocionalmente, sé que está bien afectado… y está sufriendo las consecuencias de un accidente (provocado por) una persona totalmente negligente”, añadió Gandía.

Todas esas heridas han hecho que Keven no haya podido recuperar su vida plenamente, como antes del 21 de noviembre de 2021.

“Se le ha hecho bien cuesta arriba. El proceso de recuperación tardó muchos meses y se le ha hecho bien difícil conseguir trabajo. Él perdió su trabajo y tuvo que vender su guagua para pagar su apartamento, al grado de que ya no tenía finanzas, pero mamá siempre ha estado ahí para ayudarlo y tomamos la decisión de que regresara conmigo. En este momento está conmigo”, relató.