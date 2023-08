Jenniffer González insiste en que “ya falta poco” para anunciar su candidatura para el 2024

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, no descartó nuevamente su posible candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), afirmando que tomará su decisión pronto y la anunciará al pueblo.

“Voy a tomar mi decisión a mi tiempo. Y falta poco para tomar esa decisión y falta poco para notificarle al pueblo”, manifestó González Colón en respuesta a periodistas.

“Sería lógico que fuera a él mismo si va a haber una primaria, yo no estoy preocupada por nada de esas cosas. En el caso mío, a mí me va a regir mi decisión, lo que el pueblo me está pidiendo”, añadió.

Sobre la posible candidatura de Ricardo Rosselló a la comisaría residente, González Colón indicó que “El puesto está ocupado en este momento”. Además, aclaró que el momento para las candidaturas es el primero de diciembre, según estipula la ley.

Referente a su relación con el gobernador Pedro Pierluisi, González Colón destacó que es “una relación cordial” y que ambos son profesionales en sus roles.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la evaluación del trabajo del gobernador Pierluisi, la comisionada reiteró que “las evaluaciones, incluyendo las mías, las toma el pueblo. El pueblo que tiene que evaluar el trabajo del alcalde, del mío, de los legisladores, del gobernador. Esa evaluación le toca al pueblo de Puerto Rico”.

Pierluisi dice que las elecciones del 2020 fueron un “revolú” y asegura que sacará más votos en el 2024

A pesar de los rumores de una posible primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi se mostró confiado en que será reelecto en las próximas elecciones y que obtendrá más votos que en el evento electoral del 2020.

Pierluisi quien sacó alrededor de 33% en las elecciones del 2020 aseguró que ese evento fue atípico y que para el 2024 acumulará aún más votos debido al proceso de organización que está llevando a cabo su colectividad.

“El PNP tiene todos los municipios debidamente reorganizados, el Partido Popular no ha llegado ni a la mitad y los otros partidos, no se puede…no se sabe ni lo que han hecho porque nosotros sí hemos trabajado. Tenemos gente de carne y hueso en nuestra estructura por todo Puerto Rico, ahora vamos a tener una tercera convención a finales de este mes, en el PNP bajo mi presidencia hemos estado haciendo el trabajo y sí estamos debidamente encaminados para ganar sólidamente las próximas elecciones”, expresó el primer mandatario en entrevista con WKAQ 580.

Según el gobernador, las elecciones del 2020 no se pueden medir para tener una idea de lo que será la elección del 2024 debido a que tuvieron el efecto del verano del 2019 donde se exigió la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

“Las pasadas, eso no es barómetro, las pasadas eso fue un revolú, eso después de lo que pasó en el verano del 2019 y eso…”, indicó en la entrevista.

Pierluisi también se mostró confiado en que superará el 33% de los votos que obtuvo en el evento electoral del 2020.

“Definitivamente. En un mundo de cinco partidos gana el que más votos saca y qué yo he estado haciendo, trabajando duro, enfocado con mi equipo del PNP, organizando el partido y estamos listos”, expresó.

El gobernador también aseguró que será reelecto a pesar de los rumores sobre la posibilidad de que enfrente una primaria en su propio partido ante la actual comisionada residente Jenniffer González.

“Voy a prevalecer ante cualquiera”, dijo el gobernador.

“El año que viene yo no paso batón, yo paso el batón con el favor de Dios en cinco años, cuatro meses y veintitrés días más, ahí es que yo voy a pasar el batón por el bien de Puerto Rico. Ningún gobernador ha sido reelecto desde el 1996, 17 años yo quiero se reelecto porque eso es bueno para Puerto Rico, darle la estabilidad de una administración de ocho años, no este cambia y cambia que llega el nuevo o quien sea y entonces viene y cambia todo lo que se hizo anteriormente”, añadió.

Durante los pasados días se han llevado a cabo eventos de campaña por parte de la comisionada residente Jenniffer González donde esta ha continuado los ataques contra la administración Pierluisi. Sin embargo, esta aún no ha sido categórica en que se lanzará a la gobernación para las elecciones del 2024.