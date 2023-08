AEE busca nuevo proveedor de servicios de salud

Durante la primera reunión oficial con un nuevo presidente en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (JG-AEE), la gerencia de la corporación pública pidió autorización para comenzar con el proceso de solicitud de propuesta (RFP, en inglés) para contratar un nuevo proveedor de servicios para el Programa de Beneficios de Salud de Empleados y Retirados de la AEE.

La votación de la JG-AEE fue unánime en la aprobación de dicha autorización lo que da luz verde a la AEE para comenzar el proceso.

No obstante, aunque no se mencionó el nombre del antiguo proveedor de estos servicios ni la razón por la que no se le renovará el contrato, trascendió durante la reunión que estos RFP se hacen anualmente debido a la realidad fiscal por la que atraviesa la corporación pública y que desde el año pasado el plan médico de los empleados está vigente a través de una extensión otorgada por el proveedor.

“Se ha estado llevando anualmente (este proceso) dado a todas las transformaciones que han ocurrido en la AEE como parte de la transformación de la corporación y del sistema de energía, la plantilla de empleados ha ido cambiando vertiginosamente por virtud de las transformaciones”, indicó Josué Ortiz Colón, director ejecutivo de la AEE durante su informe a la Junta.

“El plan que está vigente tenía como plantilla de empleados activos a alrededor de 1,200 empleados. Ahora, esa plantilla bajó a 255 empleados. O sea, que a futuro, cuando la transformación se complete, quizás en ese momento la subastas para proveer esos servicios se puedan hacer por más tiempo, pero bajo el Titulo 3 en que estamos, las contrataciones se hacen por año natural y para evitar compromisos que puedan encarecer los costos de la corporación cuando está pasando por transformaciones continuas”, añadió sin mencionar el nombre del plan médico.

Fuentes de Metro indicaron que el actual contrato para el plan médico de los empleados es con la aseguradora MMM.

Colón Ortiz explicó además que el contrato expira a finales de este año natural y se requiere conducir un nuevo proceso de RFP para selecciona a un nuevo proveedor para el año natural 2024.

“La AEE provee a empleados activos y grupos de familiares un plan médico auto asegurado. Este beneficio es muy valioso para los empleados y la AEE provee a retirados y a sus cónyuges una contribución definida conforme a la Resolución 3603 de la JG-AEE del 30 de julio de 2009. Hay dos grupos de retirados mayores de 65 años que son los Advantage, y los menores de 65″, explicó por su parte Sandra Rivera, directora de Recursos Humanos de la corporación pública.

“Tenemos los fondos aprobados para los empleados activos, que son $2,000,000 y para los empleados retirados, que son $7,950,000, por lo que solicitamos nos autoricen a comenzar los procesos para el RFP para escoger a un proveedor a base de un proceso competitivo, ágil y flexible que puede redundar en una mejor cubierta para los empleados”, añadió.

Colón Ortiz recalcó por su parte la importancia de que el nuevo proveedor de servicios de salud sea costo efectivo, ante el esfuerzo de la gerencia por minimizar este tipo de gastos.

Con nuevo presidente

Oficialmente, la JG-AEE votó con cuatro votos a favor y una abstención del representante del consumidor en el organismo, para acoger a Francisco Berríos Portela como nuevo presidente del organismo, según nominado la semana pasada por el gobernador, Pedro Pierluisi.

Desde agosto de 2022, Berríos Portalera fungió como secretario auxiliar de asuntos energéticos en La Fortaleza, rol creado por el gobernador para supervisar el desarrollo de las distintas transformaciones que debe atravesar el sistema eléctrico del país.

La votación fue dirigida antes de comenzar con la reunión con el vicepresidente de ese cuerpo, Gerardo Lorán Butrón, a quien catalogó como la persona idónea para ocupar la vacante. Lorán Butrón agradeció la labor realizada por el saliente presidente, Fernando Gil Enseñat, quien renunció por asuntos personales la semana pasada.

Por su parte, Berríos Portela dijo sentirse honrado de presidir el cuerpo y por la oportunidad de continuar sirviendo en la transformación energética de Puerto Rico.

“Para mí es un honor formar parte de esta junta reconociendo también las nuevas responsabilidades y ajustando los alcances que tiene la AEE y las delegaciones que se han realizado a través de los diferentes contratos que se han otorgado”, indicó el ingeniero, quien cuenta con 15 años de experiencia en el campo de la energía y quien comenzó su carrera como contratista en proyectos para la AEE.

“Hace un año atrás me incorporé a la oficina del gobernador como secretario auxiliar de asuntos energéticos y he estado desde ese entonces mucho más cerca de lo que son todos estos temas. No es nada nuevo para mí pero sabemos que tenemos ante nosotros retos bien importantes en cuanto a lo que son asuntos administrativos y lo que es el cumplimiento de los deberes, pero estoy seguro de que trabajaremos en equipo para poder cumplir con las responsabilidades que nos corresponden”, concluyó.

Cabe mencionar que, aunque por disposición de ley las reuniones de la JG-AEE deben ser transmitidas públicamente, esta reunión con el nuevo presidente fue realizada sin haber sido anunciada previamente por el organismo como ha hecho en otras ocasiones.