Federales colaboran en investigación de hombre imputado de incesto y maltrato contra su hija

Las autoridades Federales también apoyan pesquisa en caso de menor que quedó embarazada por su padre en Lajas. La directora interina de la División de Investigaciones Homeland Security (HSI por sus siglas en inglés) en San Juan, Rebecca González Ramos indicó que las agencias estatales solicitaron su colaboración.

En una entrevista de Metro al Mediodía, González Ramos, destacó que “ellos solicitaron nuestra ayuda con personal en el área de Mayagüez y la oficina de nosotros de Mayagüez los está apoyando en todo lo que tengo que ver en esa investigación también de ese individuo que ahora mismo están buscándolo”.

González Ramos, sostuvo que la HSI posee un grupo de crímenes contra menores en donde colaboran con agencias estatales y componentes socioemocionales. En cuanto a los casos de crímenes contra menores los trabajan en conjunto. Incluso, si encuentran dentro de la evidencia un delito federal vinculado a la pornografía infantil ellos toman la decisión de radicar cargos.

La también agente especial, resaltó una de las situaciones que enfrenta Puerto Rico.

“Definitivamente nosotros tenemos un problema con nuestros menores y el nivel de abuso en que los menores están sufriendo de agresiones sexuales, de exponiéndolos a imagen desnuda y a transportarlo, todos esos delitos, producir pornografía infantil y distribuirla, poseerla, en eso en Puerto Rico siempre hemos tenido un número alto de ese tipo de caso”, informó González Ramos.

Por otro lado, sobre la trata humana, González Ramos indicó que no se ha identificado una organización en Puerto Rico, pero sí en las Islas Vírgenes donde han rescatado en los últimos dos años alrededor de 25 víctimas.

“La trata humana tiene tantas formas y partidas de que el delito se cometa pues no me gusta generalizar y decir que en Puerto Rico hay un problema de trata humana porque no e es la realidad que vemos y nosotros somos la agencia líder y a cargo de investigar la trata humana en los Estados Unidos, pero sí le puedo decir que hay muchos casos que nosotros hemos investigado del acto sexual comercial donde se involucran menores que reciben cosas de valor a cambio de un acto sexual”.

La HSI señaló que la trata humana o de personas es un delito global que intercambia a personas de todos los géneros, edades y procedencias y las explotan por lucro. La trata de personas generalmente toma dos modalidades: tráfico sexual, en el cual un acto sexual comercial es provocado por la fuerza, fraude o coacción, o mediante el cual la persona persuadida para realizar tal acto no ha llegado a los 18 años; o el reclutar, albergar, transportar, proveer u obtener trabajo o servicios de una persona mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de subyugarlos a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

No obstante, González Ramos hizo un llamado a la comunidad “porque no es hasta que sucede una desgracia que empiezan a entrar las llamadas con información de que hubo personas que vieron a las menores expuestas o que tenían conocimiento de que las menores estaban en una relación con un adulto…y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros menores y yo realmente quisiera que la comunidad entienda y nosotros como seres humanos veamos algo que no esté bien que llamen a la policía y que lo reporten y no le digo que intervengan ellos mismos porque estamos viviendo en una comunidad violenta… porque nunca saben cuando pueden salvarle la vida a un menor”.

Para reportar puede llamar al número de HSI que es el 787-729-6969 y el agente a cargo le dará la información necesaria para continuar con el caso.