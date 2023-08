Familiares cercanos de menor de 13 años desconocían sobre patrón de maltrato por parte de su padre

Una tía materna de la niña de 13 años que fue abusada en Lajas aseguró que la menor nunca le informó sobre el aparente patrón de maltrato por el cual pasó bajo la custodia de su padre a quien también se le imputa haberla embarazado.

Según explicó la mujer en entrevista con Noticentro (WAPA TV), nunca sospecharon del patrón de maltrato por el cual estaba pasando y tuvieron conocimiento del embarazo cuando notaron el cambio físico causado por el proceso de gestación.

“Ella venía de vez en cuando acá, pero había ocasiones que no la dejaban venir pero yo siempre buscaba la manera de llegar hasta allá y verla”, expresó la tía de la menor cuya madre falleció y se encontraba bajo la custodia de su padre identificado como Alexis Alicea Torres quien está siendo buscado por las autoridades.

La tía insistió en que cuando se le preguntaba a la menor si ocurría algo en su residencia, esta no verbalizó el maltrato que estaba recibiendo por parte de su padre y la pareja de este.

“Nos vinimos a dar cuenta cuando tenía la barriguita grande, pero ella nunca quiso hablar nada, le preguntábamos y nunca quería decir nada…¿Cómo íbamos a ayudarla si ella no verbalizaba nada? Pues, no había manera”, añadió.

Del mismo modo, aseguró que no ha recibido comunicación por parte del Departamento de la Familia, agencia que esta mañana indicó que tiene la custodia de la menor, el niño de un año y otro menor de 3 años desde el pasado mes de marzo.

“Pensamos que cuando se detectó esto (el embarazo) que salió a la luz que estaba embarazada…pensábamos que el Departamento de la Familia se iba a hacer cargo del asunto, pero jamás. Hasta el mes pasado fue que me llamaron y me indicaron que iban a venir aquí a hacerme una entrevista, hasta el sol de hoy no han venido”, expresó.

Las autoridades se encuentran en la búsqueda de Alexis Alicea Torres de 34 años a quien se le imputa haber cometido los actos contra su hija cuando esta tenía 13 años de edad. La menor quedó embarazada y tuvo al infante que tiene alrededor de un año de edad.

Según la investigación de la policía, el hombre en unión con su esposa identificada como Liz Anette Rodríguez González en cerraban a la menor y la dejaban en la residencia con el infante.

La jueza Sinia Pérez Correa, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra ambos, y le impuso una fianza de un millón de dólares a Alicea Torres. Mientras, contra Rodríguez González se le señaló una fianza de 15 mil dólares, la cual prestó.

La mujer quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta el día de la vista preliminar.

La secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, confirmó que desde el mes de marzo la agencia gubernamental tomó custodia de la menor de 15 años que fue víctima de maltrato e incesto por parte de su padre en el municipio de Lajas.

Según indicó Rodríguez Troche a través de declaraciones escritas, la custodia de la menor y su bebé de 1 año fue asumida por la agencia desde el pasado 30 de marzo. Además, Familia tiene la custodia de otro menor de 3 años quien es hermano de la joven de 15 años y forma parte del núcleo familia.

La agencia aseguró que todos los menores de estas se encuentran “protegidos y en buen estado de salud”.

“Aunque el caso se conoce públicamente hoy, llevamos meses insertados en la pesquisa, colaborando con las autoridades y, lo más importante, protegiendo a los menores y proveyéndoles las atenciones necesarias para poder sobrellevar esta situación”, expresó la secretaria de la Familia en declaraciones escritas.

“Este caso es el resultado de una investigación en conjunto con la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Policía y el Departamento de Justicia. Es un suceso sumamente triste y que provoca una gran consternación, además del repudio público de este tipo de acciones. Al ser un caso criminal, corresponde a las autoridades de ley y orden determinar el curso del mismo. Nosotros continuaremos trabajando el área social y ofreciendo el apoyo que requieren estos niños”, añadió.