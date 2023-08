AMPR asegura que Educación no está preparado para comenzar el año escolar

El secretario general alterno de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), John Navas, expresó preocupación debido a la falta de planificación, las deficiencias en la infraestructura escolar, la escasez de personal docente y la falta de recursos necesarios para brindar una educación efectiva para este nuevo año escolar por parte del Departamento de Educación (DE).

“No creemos que el DE esté listo para un mejor año escolar, muchas escuelas no están listas, faltan maestros, hay escuelas que no están aptas para abrir. Y es lamentable porque el que se afecta es el estudiante, o sea nosotros queremos salir de los efectos de terremotos de huracanes, pero el departamento por la burocracia y la asignación de los trabajos, los fondos y la falta de personal de tanto de OMEP como de la Autoridad de Edificios Públicos, no están listos”, explicó Navas.

De igual forma, destacó que, a pesar de los esfuerzos, las deficiencias recurrentes en las instalaciones escolares persisten año tras año. Lamentó que el DE tiende a esperar hasta julio y principios de agosto, para realizar las mejoras necesarias en las escuelas. “Esto nos ha llevado a situaciones problemáticas, como columnas inestables, filtraciones en techos y falta de mantenimiento en áreas verdes”, afirmó.

Una de las críticas más contundentes proviene de la percepción de que el gobierno local no aborda adecuadamente los problemas educativos hasta que el gobierno federal interviene.

“Da vergüenza que tenga que venir el gobierno federal a intervenir para ver si el Departamento de Educación está usando fondos adecuadamente si se están distribuyendo, los cuales hemos tenido investigaciones en nuestros coordinadores y representantes de la vocal sindical donde se está perdiendo dinero de los presupuestos de las escuelas, porque no está llegando el material, no están llegando los adiestramientos”, aseguró.

Rezago académico de los estudiantes

Navas destacó cómo una serie de eventos desafiantes, desde el cierre de escuelas hasta desastres naturales y la pandemia, han dejado a numerosos estudiantes con un rezago académico.

“Los impactos combinados de cierres de escuelas, huracanes, terremotos y la pandemia han dejado a los estudiantes luchando con un rezago académico significativo”, afirmó Navas. Señaló que durante la pandemia, la mayoría de los estudiantes avanzaron de grado sin cumplir los requisitos necesarios, lo que ha tenido un impacto negativo en su aprendizaje.

El factor del ausentismo escolar también fue resaltado, ya que muchas escuelas no pudieron operar normalmente debido a los eventos adversos. Navas subrayó que esto ha afectado gravemente el rendimiento académico de los estudiantes, quienes no han recibido una educación adecuada en medio de estas circunstancias.

Una de las principales preocupaciones presentadas por Navas fue la improvisación del DE, que ha introducido programas como el Programa de Refuerzo Académico Extendido (RAE), la escuela de verano y el Programa DE Leer. Sin embargo, Navas lamentó que estos programas se implementaran sin una adecuada capacitación y preparación para los maestros, lo que dificulta su éxito.

Navas instó al DE a tomar medidas más consistentes y a escuchar las propuestas de la AMPR, especialmente en lo que respecta a la reducción del tamaño de las clases. “Estudios demuestran que menos estudiantes por salón se traducen en un mejor rendimiento académico”, afirmó. También cuestionó las pruebas estandarizadas y pidió ayudas específicas para los estudiantes con necesidades especiales.

En cuanto a la nueva secretaria de educación, Yanira Raíces, Navas expresó una mezcla de esperanza y cautela. Señaló que una reunión informal con la secretaria sugirió una disposición para abordar algunos problemas, pero resaltó la necesidad de una colaboración más significativa. Además, Navas expuso la lamentable situación de muchas escuelas en términos de infraestructura y falta de personal.

“Nosotros estamos aquí para ver que nos ofrece la secretaria a ver cómo trabajamos, hay que esperar a que el inicio escolar comience para ver cómo vamos a evaluar su desempeño”, dijo.