Sigue crítica liquidez de AEE para pagos a pensionados

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, reconoció hoy que aunque la totalidad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue reducida sustancialmente luego del fallo de la magistrada Laura Taylor Swain, su realidad fiscal sigue siendo precaria poniendo en riesgo la aportación patronal que la corporación pública debe entregar mensualmente al sistema de retiro de sus empleados.

“Aunque hay un compromiso para garantizar ese pago, se reconoce que la AEE puede ser que no logre tener la liquidez necesaria hasta la fecha en que se confirme el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD); y eso es una fecha incierta en la medida en que todavía hay negociaciones adicionales con un grupo de bonistas de forma tal que se pueda lograr un acuerdo y finiquitar este proceso”, señaló el también secretario de Estado en entrevista con Metro.

Marrero enfatizó, sin embargo, en que la administración del gobernador Pedro Pierluisi está comprometida en garantizar los pagos a los cerca de 12,000 pensionados que agrupa el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.

“Hay un compromiso inequívoco de la administración de garantizar esas pensiones de la misma manera que lo hicimos con el gobierno central. Esos 180,000 jubilados no vieron sus beneficios ni reducidos ni detenerse en ningún momento. Con esa misma sensibilidad y ese compromiso estamos trabajando con los jubilados que se benefician del sistema de retiro de los empleados de la AEE”, dijo.

“Nuestro compromiso es asegurar que los beneficios, que de mes a mes totalizan alrededor de $22 a $25 millones, no llegan a $30 millones, se transfieran de la AEE al sistema de retiro para garantizar el pago mensual de los beneficios a los jubilados”, añadió.

El pasado mes de marzo, la AEE pidió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que autorizara el uso de una partida de fondos de su presupuesto para asegurar el pago de las pensiones por espacio de seis meses, que concluirían este próximo mes de octubre.

“Entiendo que hay liquidez para terminar cerca del último trimestre de este año natural. Así que estamos hablando de octubre o noviembre hasta donde tenemos seguridad de tener liquidez suficiente para cubrir esos beneficios”, aseguró el funcionario.

“Eso implicaría que tendríamos que buscar recursos adicionales para poder cubrir cualquier mes posterior hasta que se confirme ese plan de ajuste”, añadió.

Una nueva estructura

Según explicó Marrero, y a pesar de que la publicación de un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE no resolvería los problemas operacionales del sistema de retiro, sí crearía una estructura diferente que traería mayor certidumbre a los pagos de las pensiones de los exempleados de la corporación pública.

Lo que se persigue, indicó, es viabilizar un nuevo mecanismo de pago de pensiones como parte de la reestructuración para convertirlo en una obligación dentro del PDA de la AEE. A través de este mecanismo se crearía un fideicomiso para depositar el pago mensual de nómina de la corporación pública.

“Distinto a lo que se contemplaba en el ‘Defined Benefit’, que era una contribución anual determinada, aquí se estaría haciendo el PayGo y se convertiría en un sistema similar a lo que tiene el gobierno central, donde se pagaría a base de los beneficios corrientes”, explicó Marrero.

“Sería un sistema de contribuciones definidas hacia futuro y un pago de PayGo que sería establecido y la AEE tendría que depositarlo en un nuevo fideicomiso que se crearía para que entonces ese fideicomiso transfiera al fideicomiso del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE”, añadió.

Mas difícil por ser corporación publica

El director ejecutivo de AAFAF también explicó que el hecho de que el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE es un organismo independiente hace más difícil el proceso de reestructuración que la experiencia del gobierno con la reestructuración de los sistemas de la Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM).

“En el gobierno central era una entidad creada por una ley orgánica, era una entidad del gobierno controlada por el estado. Esa fue una de las deudas que impugnamos luego de que se hiciera la auditoria de la deuda en 2018, y a raíz de ese reporte se impugna una serie de emisiones y hay estuvieron los $3,000 millones de retiro”, señaló Marrero.

El funcionario explicó que lo que se intenta es transformar el sistema de retiro de la AEE de un sistema de beneficios definidos a un sistema de contribuciones definido en virtud de la Ley 106 de 2017.

Esta semana, el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema Retiro de los Empleados de la AEE, José Rivera Rivera, aseguró a Metro que el sistema de retiro de estos empleados públicos se encuentra en el limbo en cuanto a fondos para cumplir con sus responsabilidades fiduciarias con los jubilados que componen el sistema.

Rivera Rivera señaló que aunque el dinero para cubrir ese vacío presupuestario existe, no hay liquidez en el sistema así que se tiene que someter una solicitud ante la AEE para que asuma el desembolso.

“Está el dinero para cubrirlo pero no es líquido porque son inversiones que no son líquidas, como por ejemplo, la cartera de préstamos hipotecarios que todavía mantienen en el sistema préstamos personales y unas pequeñas cantidades que están en inversiones no liquidas, que requieren de un proceso previamente acordado que hay que tramitarlo para obtener esos fondos”, explicó.

Por su parte, el director ejecutivo de AAFAF enfatizó en el compromiso de su administración en asumir su responsabilidad con los pensionados aunque aceptó que es una tarea difícil lograr la liquidez necesaria que garantice esos beneficios.

“Al final del día el dinero está. Es una cuestión de gerenciar la liquidez corriente para poder hacer esos pagos. No hay manera que se vayan a detener esos pagos a esos jubilados y a esas familias”, sostuvo.