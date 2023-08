Código de Orden Público en San Juan entrará en vigor en 90 días

El alcalde de San Juan, Miguel Romero firmó hoy el nuevo Código de Orden Público que aplicará a todo el municipio dentro de 90 días, con el fin de establecer un “balance de intereses” y reducir la criminalidad en la madrugada.

Entre las cosas que implementa el código, una limitación a la venta de bebidas alcohólicas en comercios en un horario de domingo a jueves desde las 6:00 a.m. hasta las 1:00a.m., los viernes y sábados desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. y los lunes feriados desde las 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m.

“Yo estuve en unas conversaciones con varios compañeros alcalde que han implementado esas limitaciones y no ha habido impacto de que se las adjudique a la imposición, una limitación de ventas de alcohol. Nosotros vamos a estar monitoreando todo eso”, expresó Romero.

Esto es aplicable a todos los negocios y bares del municipio, incluyendo el Distrito T-Mobile. La limitación no será implementada para huéspedes de hoteles, bajo el argumento de que estos residen de manera temporalmente en las instalaciones.

Se espera que en el término de los 90 días en lo que entra en vigor el Código se hagan unas últimas evaluaciones y enmiendas.

Una de las penalidades que entrará en vigencia, estipula que, cada 15 minutos se le puede dar una multa al comerciante si incumple con el código, en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas, y con más de 3 multas se puede llevar hasta al tribunal.

Igualmente, Romero destacó que se implementará una junta compuesta de cinco personas, los cuales evaluarán el código y su implementación cada 180 días. Todavía no hay detalles de quiénes serán.

Presentes en la firma del documento se encontraba el Comisionado de la Policía Municipal, José Juan García, la Directora del Dept de Desarrollo Económico y Turismo, Daphne Barbeito, el Administrador de la Ciudad, el licenciado Israel Alicea, el licenciado Eduardo Nater de asesor y otros funcionarios del municipio.

“Esta vez para asegurarnos que el Código de Orden Público no se convierta en letra muerta, como ocurrió con varios de los códigos que se aprobaron en antaño, pues hay una integración, una responsabilidad de cada una de estas dependencias”, explicó Romero.

Con la firma del documento, el alcalde indicó que ahora entra el proceso de análisis y divulgación.

Otra de las medidas que serán implementadas será la prohibición del “boceteo” y limitación de ruidos innecesarios. Esto en un horario de 8:00 p.m. hasta las 7:00 a.m., con excepción de emergencias, hasta las 10:00 p.m.

Por último, ante muchas de las críticas de ciudadanos que consideran que este código afectará la ventas de comerciantes medianos y pequeños, Romero aseguró que el estudio de impacto económico realizado para analizar la situación establecía que las ventas continuarán aumentando.