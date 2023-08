Abandona el hospital madre de niña que murió en San Sebastián

La madre de la niña, de 13 años, que llegó sin vida el pasado viernes al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de San Sebastián, abandonó este martes el hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde recibía tratamiento luego de ser hospitalizada ayer, lunes. Así lo reportó “Telenoticias” esta mañana.

De acuerdo al informe policial, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre una situación ocurrida en el estacionamiento del residencial Muñequí I, ubicado en el pueblo de Aguadilla.

La mujer, identificada como Melanie Cruz, alegadamente intentó privarse de la vida con medicamentos controlados. Esta fue atendida por paramédicos y luego fue trasladada al dicho hospital.

El estado de salud de Cruz fue descrito como estable.

Familia asume custodia de los hermanos de menor de 13 años que murió en San Sebastián

El Departamento de la Familia anunció que asumió la custodia de dos niños que son hermanos de la menor de 13 años de edad que falleció el pasado viernes en San Sebastián cuando fue llevada hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de la zona por un hombre de 27 años que alegaba ser su pareja.

La agencia gubernamental asumió la custodia provisional de dos menores de 6 y 11 años, hermanos de Gabriela Leylanie Cabán Cruz.

“Los hermanos están protegidos, seguros y ubicados con un recurso familiar. El equipo social de Familia ofrece apoyo y servicios a ambos luego del trágico suceso. Este es un caso muy triste, con múltiples dimensiones y ángulos, por lo que estamos colaborando con las autoridades. Por tratarse de un caso criminal, corresponde a las autoridades determinar el curso, pero nosotros en Familia seguimos apoyando la investigación”, fueron las declaraciones de la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche.

Precisamente, Melanie Cruz Clivilles, la madre de la menor de 13 años fallecida dijo en entrevista televisiva (Telemundo) que consentía la “relación” que tenía su hija con el hombre de 27 años.

La mujer responsabilizó al hombre por la muerte de Gabriela Leylanie Cabán Cruz, al tiempo que aseguró que su hija solía escaparse de su casa como “un acto de rebeldía”.

“Ella le dijo a él (Brian) que tenía frío, que estaba sudando y que no podía respirar. Él le puso un abanico, me la arropó y me la dejó ahí”, recalcó Cruz Clivilles, quien aseguró que la joven no era usuaria de sustancias controladas.

La fémina aceptó que, a pesar de que Cabán Cruz era menor de edad, fumaba cigarrillo con nicotina y “vapes”, un dispositivo que simula aspirar tabaco, bajo su autorización. “Mi hija tenía 13 años, pero tenía una mentalidad de mujer (...) Salía a altas horas de la noche”, agregó.

De igual forma, Cruz confesó que “perdió el control” sobre Gabriela, de quien aún se desconoce la causa de su muerte. “Yo no encontré que más hacer. Se me salió (de la manos) a mi, a la abuela, al Departamento (de la Familia) y a todos”, finalizó.

En entrevista Metro al Mediodía, el comandante Carlos Nazario, portavoz alterno de la Policía de Puerto Rico, confirmó ayer, viernes, que la custodia de la menor correspondía a su madre.

El alto oficial dijo que la progenitora de la niña, así como su padre, son personas de interés en la investigación que describió se encuentra en una etapa “muy preliminar”.

La niña fue llevada al CDT por Pérez Hernández, que se identificó en una primera entrevista informal como “su pareja”. Contrario a lo que dijo la madre de la joven, la información apunta a que la menor no estaba viviendo con su progenitora.

“La menor no se encontraba viviendo en la residencia de su señora madre”, explicó Nazario. Además, informó que la niña no estaba reportada como desaparecida.

Según reportó “Telenoticias”, los padres de Pérez Hernández indicaron que la menor llegó a la residencia donde estos viven junto al joven de 27 años. Del mismo modo, indicaron que Pérez Hernández y la menor se conocieron a través de las redes sociales hace tres semanas y que él la visitaba en el residencial donde esta vivía con su madre.

La investigación la realizan oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla en conjunto con el Departamento de la Familia (DF).

El cuerpo de Cabán Cruz, que fue llevado por Pérez Hernández en un vehículo Kia de color azul, no presentaba signos de violencia visible.