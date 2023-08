En el limbo sistema de retiro de empleados de la AEE

El presidente de la Junta de Síndicos del Sistema Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Rivera Rivera, aseguró hoy que el sistema de retiro de estos empleados públicos se encuentra en el limbo en cuanto a fondos para cumplir con sus responsabilidades fiduciarias con los aproximadamente 11,000 jubilados que componen el sistema.

Metro abordó a Rivera Rivera luego de este concluir una reunión con el Comité de Asuntos Económicos de la Junta de Síndicos donde se discutía precisamente la transferencia de fondos necesaria para cumplir con las obligaciones para el próximo periodo que cubriría agosto y septiembre.

“Nosotros revisamos eso mensualmente y se hace una transferencia de fondos”, explicó el presidente del organismo.

“En este momento la transferencia la solicitamos a la AEE porque el dinero en nuestras cuentas no es suficiente para cubrir esas obligaciones. Para el periodo que va desde fines de agosto hasta fines de septiembre necesitamos transferir para cubrir la nómina y otras responsabilidades del sistema, aproximadamente $24 millones”, añadió.

Rivera Rivera señaló que aunque el dinero para cubrir ese vacío presupuestario existe, no hay liquidez en el sistema así que se tiene que someter una solicitud ante la AEE para que asuma el desembolso.

“Está el dinero para cubrirlo pero no es líquido porque son inversiones que no son líquidas, como por ejemplo, la cartera de préstamos hipotecarios que todavía mantienen en el sistema préstamos personales y unas pequeñas cantidades que están en inversiones no liquidas, que requieren de un proceso previamente acordado que hay que tramitarlo para obtener esos fondos”, explicó.

El funcionario dijo que la Junta de Síndicos aprobó hoy una solicitud formal de $23.6 millones que cubriría la necesidad en el Sistema de Retiro de la AEE por el periodo señalado. No obstante, Rivera Rivera recordó que esa cantidad no incluye una partida adicional de devoluciones en aportaciones individuales de empleados que renunciaron a la AEE para unirse a Genera PR y LUMA Energy.

“Estamos hablando de unos cuantos millones de dólares”, reconoció el funcionario de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE.

Sin recursos

Sin embargo, según indicó el presidente del organismo, el mayor problema no es necesariamente la falta de fondos – ya que la AEE generalmente asume esa responsabilidad – sino la falta de personal capacitado para procesar estas devoluciones millonarias.

“Ahora mismo debimos incluir una partida para ese particular en la solicitud que le hicimos a la AEE, pero el asunto es que con esto de las renuncias perdimos un número considerable de empleados del Sistema de Retiro que son irremplazables porque son funciones que se realizan únicamente ahí”, aseguró Rivera Rivera mientras explicó que la opción de reclutar nuevo personal para asumir esa operación tomaría demasiado tiempo y conllevaría gastos adicionales de entrenamiento y capacitación.

Sin embargo, aseguró que se auscultan alternativas para acelerar este proceso.

“Estamos discutiendo la posibilidad de que, con unos cambios que hubo en la ley con empleados de gobierno, podamos entonces volver a reclutar de los empleados que se fueron y que estén dispuestos a regresar como empleados por contrato y a tiempo parcial, hasta reclutar los empleados suficientes para retomar los trabajos que conllevan poder devolverles a las personas esas aportaciones”, explicó.

Por encima del hombro

El presidente de la Junta de Síndicos tronó contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Junta de Gobierno de la AEE por “mirar por encima del hombro” a los acreedores del Sistema de Retiro de Empleados de esa corporación pública y aseguró que el efecto que pueda tener la aprobación del nuevo Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) dependerá únicamente de la voluntad que tenga el organismo federal de fiscalización de continuar considerando a los pensionados como acreedores bona fide.

“Eso dependerá finalmente del acuerdo a que lleguemos si realmente ellos quieren llegar a un acuerdo, porque se habla de un acuerdo con los acreedores, pero a nosotros nos miran por encima del hombro como si no fuéramos acreedores y nosotros somos los acreedores más importantes”, sostuvo.

“No nos están atendiendo y de esa manera lo que implica, desde el punto de vista legal, es que nosotros tendremos que acudir al Tribunal Supremo federal porque lo que realmente aparenta ser es que ellos piensan eliminarnos a nosotros como acreedores para resolver su problemas”, añadió mientras aseguró que la actitud de la JSF y de la AEE es de total discrimen contra el sistema de pensiones y recordó que ese ente no es una agencia de gobierno que esté a merced de la voluntad de la JSF y del gobierno de Puerto Rico.

Rivera Rivera señaló que según sus cálculos, el Sistema de Retiro tiene un gasto mensual de aproximadamente $24 millones entre nómina y otros gastos. A ello se le suman $7 millones adicionales, que es el cálculo hecho por el organismo sobre las devoluciones mensuales que se deben realizar hasta ser completadas.

“Por eso le informamos a la JSF en aquel momento que íbamos a necesitar aproximadamente $32 millones mensuales y la JSF estuvo de acuerdo, a base de la información que nosotros le suplimos, y por eso, para los meses que se calculó para cerrar el año fiscal, que eran mayo y junio, ellos asignaron $63 millones para cubrir eso”. Indicó a la vez que señaló que se lograron recuperar unos $10 millones adicionales en pagos pendientes de agencias de gobierno correspondientes a aportaciones patronales.

El funcionario explicó que realmente la aprobación de un PAD no tendría ningún efecto en el Sistema de Retiro a no ser que se incluya una partida en el presupuesto de la AEE para este propósito. De lo contrario se continuará evaluando la situación mes por mes sin ninguna certidumbre de solvencia.