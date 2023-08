DRNA trata de impedir entrada de ambientalistas para entregar carta ante reclamos sin respuestas

El esfuerzo “Una Sola Lucha” compuesto por entidades ambientales fueron hoy a la oficina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para exigirle a la secretaria de la agencia, Anais Rodríguez Vega, una reunión para atender siete reclamos entregados el 7 de julio de 2023. Luego de que los guardias les permitieron la entrada a las facilidades, pudieron entregar una carta y establecer la fecha de una reunión que será el 29 de septiembre.

Por su parte, la agencia alegó que ya están en la búsqueda de la información de los reclamos. No obstante, la planificadora ambiental de la organización Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, expresó que no les habían notificado que están trabajando en ese asunto.

“Incluso, yo les dejé saber a ellos que la ley 141 de Transparencia, esa ley indica que toda la información debe ser pública. Una vez que hay información que no es pública tú vas y le pides una carta de solicitud de información, pero uno de los funcionarios me dijo que eso no significa que estamos en incumplimiento, pues sí porque no es solamente a través de activar el protocolo de que no nos está respondiendo, sino que esa información siempre debió haber sido pública y nos está ocultando información”, señaló Vázquez.

En adición Vázquez resaltó que “es importante que ellos entiendan que nosotros estamos intentando de avanzar unas acciones climáticas en el país por las urgencias que estamos viviendo del cambio climático y a la vez notificar a la agencia los crímenes ambientales que se están llevando a cabo en el país que no van acorde con la ley 33 de cambio climático y que no van acorde con la realidad actual. Parecería que ella continúa ignorando eso y vemos una vez más cómo una licenciada no debe de estar manejando una agencia ambiental, por la cual no tiene ningún “expertise” ni conocimiento para dirigir esa agencia”.

El portavoz del Comité Diálogo Ambiental, Víctor Alvarado, destacó que el DRNA está siendo selectivo en los asuntos que intervienen.

“La Secretaria del DRNA ha reaccionado a algunos asuntos, presionada por la opinión pública y las manifestaciones o protestas, pero no atiende otros problemas serios, como por ejemplo, las violaciones de la carbonera AES en Guayama, la construcción de un puente ilegal sobre el Río Nigua en Salinas, o el impacto de proyectos solares en suelos agrícolas y ecológicamente sensitivos. Todavía esperamos que entreguen el informe sobre la torre de telecomunicaciones en Guayanilla. No se puede ser selectiva a la hora de hacer cumplir la ley ni ocultar documentos públicos. El primer paso es reunirse con las organizaciones para discutir estos asuntos”, puntualizó Alvarado.

La planificadora ambiental de Sierra Club Puerto Rico, también expresó que a través de los años se está perdiendo la confianza y el vínculo entre las asociaciones y las agencias públicas por el desinterés de atender estos temas.

Los reclamos entregados a la secretaria abordan temas como el funcionamiento de la agencia, la falta de acción ante la contaminación y peligrosidad de proyectos de producción de energía, el manejo de los residuos sólidos y materiales post consumo, la contaminación de los cuerpos de agua, el impacto en las costas, las deficiencias en los proyectos de canalización para mitigación de inundaciones y el asunto aún inconcluso del trato y protección de los animales.

Las organizaciones que apoyan el esfuerzo son: Comité Diálogo Ambiental, Amigxs del MAR, Sierra Club, Campamento contra las cenizas en Peñuelas, Toabajeños en defensa del ambiente, Partido Independentista Puertorriqueño, Acción Climática Ahora, Vínculo Animal, Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), Por las Aguas, Generación Circular, Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, Guarda Río, Se acabaron las promesas, Coalición Anti-Incineración, Amigos del Río Guaynabo, y Amnistía Internacional.