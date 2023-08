Casi 10 mil estudiantes no pasaron de grado en mayo

Aunque en los pasados años el número de estudiantes que no pasan de grado se ha reducido, lo cierto es que aún el Departamento de Educación lidia con un gran problema de rezago académico que llevó a 9,583 estudiantes a reprobar el grado cuando culminó el año académico en mayo pasado.

El dato fue provisto por el gobierno a Metro Puerto Rico el miércoles pasado luego de una reclamación judicial de acceso a información al amparo de la “Ley 141 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. La petición de información originial por la vía ordinaria se hizo originalmente a finales de mayo y luego se le dio seguimiento —sin éxito— en junio hasta que en julio este medio recurrió a los tribunales.

De esos, 9,583 estudiantes que no completaron los requisitos académicos de promoción, 1,843 fueron elegibles a reposición durante el programa de verano para intentar empezar este próximo 16 de agosto en un nuevo grado. Este año, el Departamento de Educación flexibilizó el acceso al programa remedial para que estudiantes con hasta tres clases con F pudiesen intentar aprobarlas en verano y así ser promovidos de grado. En años anteriores solo cualificaban para este programa estudiantes con F en hasta dos materias.

Las clases que se ofrecieron en el programa de verano remedial fueron Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Salud Escolar, Educación Física y Bellas Artes. Un estudiante podía tomar hasta tres clases de verano remedial.

Los alumnos de primer a quinto grado no cualifican para el programa remedial en verano, pero sí pueden asistir al programa de verano recreativo. Al momento, el DE no ha provisto el dato de los estudiantes de primero a quinto grado que no pasaron de grado.

En el 2022 el número de estudiantes que no aprobaron su grado fue de 12,132. Esto representó una baja sustancial en comparación con los 25,000 estudiantes reprobados en el año 2021 en plena pandemia que obligó a las clases no presenciales desde marzo del 2020. Desde el retorno a los salones de clases, se ha implementado un programa de horario extendido y un plan para atender el rezago académico.

Al momento, el DE no ha provisto el dato de las materias en las que hubo mayor cantidad de notas F.

La agencia tampoco tiene — al momento— el número final de los estudiantes que mediante el programa remedial de verano lograron la promoción de grado.

La designada secretaria de Educación, Yanira Raíces había dicho a Metro PR que el dato sobre los estudiantes que no pasaron de grado no se había hecho disponible porque estaban en proceso de “depurar” la información para evitar duplicados.

Una vez entregados los datos parciales luego del recurso judicial, la doctora Lydiana López Díaz, directora ejecutiva de docencia del área de planificación, explicó que realmente los trabajan directamente del Sistema de Información Educativa (SIE). “Trabajamos directamente con este repositorio de datos”, explicó López Díaz. Es decir que para proporcionar el dato no hubo que hacer un requerimiento a las escuelas, distritos o regiones educativas, ya que todo se maneja con el número del estudiante en el SIE.

López Díaz explicó que el programa de verano se trabaja en otra plataforma que no es el SIE, ya que el año escolar cierra en el tiempo del programa del verano. La académica planteó que la alusión que hizo la secretaria sobre depurar para evitar duplicidad en el número que solicitaba Metro PR pudo ser en referencia a esas dos plataformas.

La petición original de información por parte de Metro PR era sobre el dato a mayo, lo que no requería corroboración con el sistema informativo de verano.

La región con mayor cantidad de estudiantes que no aprobaron el grado fue San Juan, seguida por Arecibo, Ponce, Mayagüez, Bayamón, Caguas y Humacao.

Escuela

De los 1,843 estudiantes no promovidos —de 6to grado a cuatro año— elegibles a reposición, 987 participaron del verano remedial. Pero, en total del Programa de Verano Educativo participaron 24,079 estudiantes para reforzar materias o como campamento recreativo.

Al momento, el Departamento de Educación sigue sin proveer datos solicitados por MetroPR como: los estudiantes de primer a quinto grado que no fueron promovidos. Tampoco se ha entregado el dato sobre las materias con mayor grado de notas F.

La agencia tendrá hoy domingo una mesa redonda para atender asuntos académicos.