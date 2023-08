Alcalde de Lares asegura que hay que trasladar seis mil tumbas de cementerio ante movimientos del terreno

El alcalde del pueblo de Lares, Fabián Arroyo Rodríguez, sostuvo la mañana del lunes, que hay que trasladar seis mil tumbas del cementerio de ese ayuntamiento luego que los terrenos del lugar se siguen moviendo.

El cementerio quedó esencialmente inservible luego de sufrir los efectos del poderoso huracán María, en septiembre del año 2017.

En entrevista con WKAQ 580 am, Arroyo Rodríguez manifestó que estudios recientes al cementerio concluyeron que el mismo se siguen moviendo y podría ser un peligro para los ciudadanos.

En el cementerio se encuentran unos ocho mil cadáveres.

En febrero de 2020, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que se identificó un terreno en Lares, donde se colocarán unos “nichos provisionales” que permitirán compensar por la falta de espacio en el cementerio municipal, que quedó seriamente afectado tras el huracán María.

Además, indicó la primera ejecutiva, procurará de que el ejército de Estados Unidos de encargue “en muy corto plazo” de los trabajaos de reparación que requiere el cementerio.

“Lo que ha sufrido el pueblo de Lares me da mucha tristeza porque es un asunto de respeto, de derechos humanos. ¿Cómo no nos vamos a poner en los zapatos de un pueblo que no tiene dónde enterrar a sus seres queridos? Eso para mí es una desgracia que haya ocurrido”, sostuvo Vázquez Garced.

Roban perfumes de farmacia en el Viejo San Juan

Policías municipales de San Juan, investigaron una apropiación ilegal reportada a las 7:00 de la noche del domingo, en la farmacia Walgreens del Viejo San Juan.

Según la gerente de la farmacia, entraron dos individuos y se llevaron 17 perfumes.

La propiedad hurtada fue valorada por la querellante en 1,493 dólares.

El policía municipal Carlos Benítez, refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de investigaciones Criminales de San Juan.