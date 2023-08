“Yo le voy a ganar a cualquiera”: Pierluisi asegura prevalecerá si hay primarias para la gobernación en 2024

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, aseguró este sábado que, si hay una primaria para el candidato a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) de cara a las próximas elecciones, prevalecerá.

“Bueno, yo le voy a ganar a cualquiera, no importa quién sea con primarias, sin primaria (o) en elección, me voy a ganarle al que sea, a base del trabajo que ha llevado a cabo mi administración”, insistió.

De igual forma, el primer mandatario sostuvo que se encuentra “más que preparado” para los comisiones electorales, y que su trabajo “va a hablar más que cualquier promesa”.

“No tengo duda porque ese trabajo va a hablar más que cualquier promesa, va a hablar más que cualquier discurso o mensaje. Yo estoy más que preparado, como dije aquí estoy entregado a mi pueblo y sí, lo voy a decir, también entregado a los alcaldes y alcaldesas de todo Puerto Rico”, expresó.

Sobre las críticas de Jennifer González Colón a varios jefes de agencia, Pierluisi Urrutia respondió “yo no voy a juzgar a las personas. No me corresponde a mí juzgar a los demás. Yo hablo lo que tengo que decir para que el récord esté claro”, racalcó.

Sus expresiones se dieron en un aparte con la prensa al culminar su participar en la Cumbre de Alcaldes del PNP en Guayanilla.

Gobernador quiere que los candidatos del PNP busquen revalidar en sus puestos en las elecciones de 2024

Pierluisi Urrutia dijo este sábado que prefiere que todos los líderes electos del Partido Nuevo Progresista revaliden en sus posiciones en las elecciones de 2024.

“Básicamente, la posición mía es que yo deseo que todos los incumbentes del PNP repitan en sus cargos por el bien de Puerto Rico, por el bien de la estabilidad y credibilidad que eso conlleva. Eso incluye todos. Eso incluye, sí me incluye a mí, e incluye la comisionada residente”, dijo el primer mandatario

Igualmente, Pierluisi sostuvo que el PNP aspira a retomar el control de la Asamblea Legislativa, que actualmente es dominada por el Partido Popular Democrático (PPD).

“Quiero que tengamos más alcaldías, nosotros somos más, debemos tener más alcaldías que las 37 que tenemos actualmente y yo estoy enfocado en eso”, agregó el gobernador a preguntas de la prensa.