Incierto futuro de los precios de la gasolina

En Puerto Rico se puede apreciar un notable incremento en el precio de la gasolina, aunque no se sabe si aumentará a más de $1.00 la regular, debido a la inestabilidad del mercado.

Según la secretaria interina del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Lisoannette González Ruiz, actualmente los precios de la gasolina por litro a nivel de bomba están entre 93.7 centavos hasta 96.7 centavos, el diésel está entre 96 centavos y $1.03, mientras la premium se consigue entre 99 centavos y $1.08.

“Esos son los precios que están actualmente a nivel de bombas. Ciertamente la gasolina sí ha subido por centavos, pero el año pasado para esta misma fecha estaba a $1.11 aproximadamente la gasolina en bomba”, expresó González.

Igualmente, el economista, Heriberto Martínez, hizo hincapié en la relevancia que tienen los eventos geopolíticos a nivel mundial que afectan cómo se vende el combustible, al igual que el impacto de la oferta y demanda constante.

“Los precios de la gasolina siempre son bien sensibles a los temas geopolíticos y en este caso todavía hoy una organización que se llama la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que tiene una fuerte concentración de países como Arabia Saudita y Rusia, han decidido recortar la oferta y desde el punto de vista económico. Cuando tenemos una restricción por el lado de la oferta y la demanda se mantiene constante, los precios entonces suben”, explicó Martínez.

Por consiguiente, Martínez y González coincidieron en que a medida que se acerque el invierno, se espera que los precios reduzcan, pero de ocurrir algo fuera de lo normal, pudiesen subir, por lo que consideran que el futuro de los precios es algo incierto.

Por otro lado, Esdras Vélez, el representante de la Asociación de Detallistas de Gasolina explicó que también es importante darle “tiempo” al mercado para que se estabilice.

“Estas alzas que hemos tenido prácticamente de más de 30 centavos, no hay quien las aguante, pero no hay forma de yo decirte que para fin de mes va a bajar el combustible, o va a subir. El mercado no hay quien lo controle, todo depende de oferta y demanda”, indicó Vélez.