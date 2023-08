Fiscal asegura que pocos casos por embriaguez se “caen”

Ante reclamos ciudadanos sobre los casos de muertes por conductores bajo los efectos del alcohol, la directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, Jimara Gabriel Maisonet aseguró que son mínimos los casos que se caen en los tribunales.

Los reclamos ciudadanos surgen mediante una manifestación de grueros y choferes de ambulancias para honrar a fallecidos a causa de accidentes de tránsito en el día de ayer. Igualmente, intentaban concientizar acerca de la Ley 22 de tránsito, que ordena a conductores a echarse a un lado o reducir la velocidad cuando pasan ambulancias con emergencias o hay grúas montando autos.

En una entrevista con Metro PR, la fiscal explicó que entre el 1ro de enero del 2018 hasta el 14 de julio de 2023, la Policía de Puerto Rico consultó 17, 861 casos de conductores bajo los efectos de alcohol. De esos, solo 211 fueron suprimidos en el periodo de los cinco años.

“Eso (en referencia a los casos que se caen) no es lo que pasa todos los días en los tribunales porque los casos tienen regularmente otro tipo de curso. Lamentablemente lo que nos llama la atención es lo que se hace mal, no lo que se hace bien. Aquí en Puerto Rico tenemos una unidad de procesamiento de conductores ebrios que tiene un 91% de casos de convicción”, expresó Gabriel Maisonet.

Incluso, por lograr incrementar las convicciones y disminuir las desestimaciones de estos casos, en el 2021 se le otorgó a la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios, el Governors Highway Safety Association Award.

“Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 14 de julio de 2023, se dieron 10,712 casos en los tribunales, y de esos, 10,023 fueron convicciones y solamente 689 fueron absoluciones. El día a día de los tribunales es que en estos casos hay al menos una convicción o las personas deciden hacer una alegación de culpabilidad”, indicó la directora.

Al igual que, de los 17,861 casos consultados, no se radicaron 1,440, debido a la determinación de falta de evidencia que los 14 fiscales que laboran en la unidad de Justicia establecieron al evaluarlos.

“Sí un caso no tiene evidencia, es deber del fiscal no radicar los casos. Mi labor no es con la Policía de Puerto Rico, mi labor no es con los tribunales. Yo no estoy para ganar casos, yo estoy para buscar la verdad”, mencionó la fiscal.

En constante crecimiento la cantidad de choques por embriaguez en Puerto Rico

Por otro lado, según explicó Gabriel Maisonet, la cantidad de choques por embriaguez ha aumentado significativamente en el término de 2018 a 2023. Incluso, sus estadísticas identificaron que en las regiones de Bayamón y Aguadilla hubo un despunte de casos.

“La cantidad de casos de embriaguez, eso depende por año, y el año pandémico fue un año inusual. En el 2018 hubo un incremento de casos de conductores bajo los efectos alcohol, pero en el 2020 bajan mucho por la pandemia del COVID-19 y es en el 2021 que empieza nuevamente a subir la cifra”, dijo la fiscal.

Ante las posibles razones del repunte de los casos, la directora estableció que la cultura y costumbre de los puertorriqueños está entre las cosas que los fiscales pueden ver entre la gama de factores.

“Aquí nosotros todos lo celebramos con alcohol. Entonces, si también hay algo malo, yo me quito la depresión con alcohol. Y si me duele algo, yo no quiero medicamentos, no, con alcohol. Vemos el alcohol como la panacea, cosa que no puede ser”, expresó Gabriel Maisonet.