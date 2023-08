Madre de menor de 13 años que falleció en San Sebastián asegura que vivía con ella

La madre de la menor de 13 años que fue llevada sin signos vitales al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de San Sebastián, en horas de la mañana del viernes confirmó que la niña vivía con ella en su residencia.

“Ver a mi bebé ahí...yo no lo creo”, expresó la madre de la joven quien fue abordada por los medios de comunicación.

Al preguntársele si la menor vivía con ella esta respondió: “sí”. Acto seguido se le preguntó si la menor estaba bajo la custodia del Departamento de la Familia e indicó: “never she lived with me”. (Nunca, ella vivía conmigo).

La niña también había sido reportada como desaparecida en noviembre de 2022.

La menor, identificada como Gabriela Leylanie Caban Cruz, se encontraba el 19 de noviembre de 2022 en un hogar sustituto del Departamento de la Familia (DF) en Quebradillas cuando desapareció. Las autoridades informaron al día siguiente que Cabán Cruz había sido localizada en buen estado de salud en el área de Aguadilla.

En entrevista Metro al Mediodía el comandante Carlos Nazario, portavoz alterno de la Policía de Puerto Rico, confirmó que la custodia de la menor correspondía a su madre.

El alto oficial dijo que la madre de la niña, así como su padre, son personas de interés en la investigación que describió se encuentra en una etapa muy preliminar.

La niña fue llevada al CDT por un hombre de 27 años que se identificó en una primera entrevista informal como “su pareja”. El hombre es Bryan Pérez Hernández. “Va a haber una entrevista más formal con este caballero y de ahí, tomaremos la decisión en consulta con el ministerio público para cualquier otro paso que haya que dar en la investigación”, dijo Nazario. El comandante no compartió el contenido de las entrevistas preliminares.

Contrario a lo que dijo la madre de la joven esta tarde, la información provista por la investigación preliminar de la policía es que la menor no estaba viviendo con su progenitora.

“La menor no se encontraba viviendo en la residencia de su señora madre”, explicó Nazario. Además, informó que la niña no estaba reportada como desaparecida. La residencia de la madre no ubica en San Sebastián.

Según reportó Telenoticias (Telemundo), los padres de Pérez Hernández indicaron que la menor llegó a la residencia donde estos viven junto al joven de 27 años en horas de la mañana de ayer y se quedó hasta el día de hoy. Del mismo modo, indicaron que Pérez Hernández y la menor se conocieron a través de las redes sociales hace tres semanas y que él la visitaba en el residencial donde esta vivía con su madre.

La investigación la realizan oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla en conjunto con el Departamento de la Familia. Se han activado divisiones de delitos sexuales, maltrato de menores y violencia doméstica. “El rol del Departamento de la Familia es verificar lo que compete a la menor y las condiciones en las que esta se encontraba en este momento”, explicó Nazario. Mientras, la Policía investigará las causas y circunstancias de la muerte. El alto oficial explicó que la autopsia que se realice en el Instituto de Ciencias Forenses será una pieza clave en su pesquisa.

El cuerpo de la niña, que fue llevado por Pérez Hernández en un vehículo Kia, color azul, no presentaba signos de violencia visible.