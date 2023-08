“Yo no hablo de casas que no son mías”: Jenniffer González sobre residencia de sus suegros

La comisionada residente de Washington, Jenniffer González, aseguró que la razón por la cual no había hablado abiertamente sobre la residencia en La Parguera que ha generado controversia y es debido a que la misma no es suya y pertenece a sus suegros.

“Primero porque la casa no es mía, todavía no es mía. Vuelvo y te digo aquí parece que hay una presunción con lo que hace el vecino, el tío, el primo, esa propiedad no es mía, no es de mi esposo y yo no hablo de propiedades que no son mías”, sostuvo en el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López en Telemundo.

En adición, resaltó que “el ataque público es que la casa es mía, que la agencia que la propia secretaría (del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)) adjudicó como si yo fuera dueña de la propiedad y yo creo que cuando uno ve eso y ve que el gobierno permite que grupos de izquierda que quieren llevar violentamente, tomarse la ley en sus manos y destruir una propiedad privada, vandalizar, agredir policías a manos de esas personas…por eso yo no me puedo quedar callada por eso lo dije cuándo tenía que decirlo”.

González mencionó que hay más de 110 propiedades y que “yo no tengo ningún problema que encaucen a quien tengan que encauzar, aquel que llevaba una conducta impropia, pero me es tan evidente lo selectivo”. Incluso, se preguntó qué harán con las casas que están en zonas marítimo terrestre en los diferentes pueblos de Puerto Rico.

“Puerto Rico es una Isla, así que decir que no puedes tener una propiedad privada en áreas marítimo terrestre sería darle autorización a destruir la propiedad privada en Puerto Rico y yo no puedo creer en eso”, destacó la comisionada residente.

No obstante, sobre la secretaria del DRNA comentó que es una irresponsable por hacer público documentos confidenciales de la agencia sin avisarle a las partes nii encauzar un proceso, “eso a mi juicio es ser selectivo, es ser irresponsable y yo creo que cuando tu vas a establecer una política pública no puede ser para los suegros de Jenniffer”.