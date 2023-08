Jenniffer González tiene planes de anunciar su futuro político antes de que comience el periodo de radicación de candidaturas

La comisionada residente, Jenniffer González, aseguró que hará el anuncio sobre su futuro político antes del 1ro de diciembre cuando comienza el periodo de radicación de candidaturas para las elecciones del 2024.

En el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López de Telemundo, González mencionó que aún está trabajando con el comité de campaña a nivel estatal. A nivel federal destacó que “he dicho que no descarto a correr a la gobernación de Puerto Rico, que estoy haciendo esa evaluación y te aseguro que en las próximas semanas, en los próximos meses, estaremos hablando de eso. Yo había dicho que sería el primero de diciembre, pues te tengo que decir que va a ser mucho antes de eso”.

No obstante, el PNP va a adelantar el proceso de radicación de candidatura y González señaló que “pueden decidir adelantarlas cuando quieran, yo anunciaré cuando yo entienda que es mi momento, pero nadie me va a decir a mi cuando va ser mi calendario de radicación. Jenniffer González anunciará adonde va a aspirar cuando yo lo entienda y cuando le responda al pueblo de Puerto Rico”.

“Yo he estado visitando, he estado recibiendo el reclamo de la gente, las mismas encuestas y sondeos que hacen en los medios, estoy muy pendiente a eso. Así que yo creo que ese sentir de la base de mi partido lo he estado escuchando y tranquilos todo el mundo. No le deben tener miedo a una primaria, yo no la tengo y estoy preparada para cualquier escenario”, aseguró González.

Desde hace meses se ha estado diciendo que la comisionada residente podría estar aspirando a la gobernación y a su vez retando al actual gobernador Pedro Pierluisi en una primaria dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP). Incluso esta semana salió a relucir que el exalcalde Aníbal Vega Borges es parte de la campaña de la comisionada residente.