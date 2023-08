Alcalde de Miami hace campaña presidencial en Puerto Rico

Francis Suárez, actual alcalde de la ciudad de Miami y uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano (GOP, en inglés), apuesta al efecto del “underdog” para imponerse como candidato al ser el único hispano que aspira a la presidencia, tanto por su colectividad como por el Partido Demócrata.

Luego de dos términos como mandatario en el ayuntamiento de esa ciudad – y con un claro bagaje político heredado de su padre, Xavier Louis Suarez, quien fuera el primer alcalde de Miami nacido en Cuba – el aspirante aseguró contar con las herramientas necesarias para imponerse como el candidato de su colectividad y obtener el tan codiciado boleto hacia la Casa Blanca.

“Si uno analiza la historia de la política americana (sic) presidencial, muchas veces la persona desconocida es la que gana, en muchas ocasiones. Porque hay algo con el ‘underdog’ que la gente aprecia”, aseguró Suárez mientras atendía a los medios locales en un restaurante del Distrito T-Mobile en San Juan y quien se enfrenta a otros fuertes candidatos a la nominación republicana como el actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis, entre otros 10 aspirantes.

No obstante, al preguntarle al candidato, quien se encuentra en la isla para buscar el apoyo de los electores puertorriqueños en los Estados Unidos, sobre qué relación tendría como presidente con Puerto Rico, este apostó a su conexión como hispano.

“Mi visión es simple. Primero, ser una voz para la isla de Puerto Rico. Creo que a los puertorriqueños no se les ha dado la atención adecuada. Y no responsabilizo ni a republicanos ni a demócratas, porque han sido los dos, pero creo que tener un presidente hispano crea una conexión natural”, dijo Suárez, quien recordó que en el estado de la Florida solamente reside un millón de puertorriqueños.

“El presidente debe de prestarle atención a Puerto Rico, debe atender el asunto de la energía, que es la crisis principal por la que atraviesa la isla”, añadió.

El alcalde de Miami anunció en junio pasado que participaría en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024, sumándose a unas primarias republicanas abarrotadas de aspirantes que buscan desafiar al expresidente Donald Trump, quien aún figura como favorito para la candidatura a pesar de los cargos criminales que enfrenta.

Suárez, de 45 años, presentó documentos el miércoles, 14 de junio en horas de la noche ante la Comisión Federal de Elecciones para lanzar una campaña presidencial. Al otro día lanzó un video de campaña titulado “Me postulo” comenzando su campaña oficialmente.

No al gas natural, sí a la estadidad

A pesar de que muchos de los intereses en la industria del gas natural en los Estados Unidos están ligados a políticos afiliados al GOP, como el expresidente de la Cámara baja, Rob Bishop, entre otros, Suárez dijo apoyar absolutamente las energías renovables.

Suárez se distanció de los planes esbozados por miembros del GOP, incluyendo a la comisionada residente, Jenniffer González, sobre su apoyo de convertir a Puerto Rico en un “hub” de gas natural.

“Las (energías) renovables, son importantísimas. En Miami la Florida Power and Light Company, que es la empresa que administra la red, ahora es el número uno en energía solar en los Estados Unidos y nosotros en Miami tratamos de incentivar a las personas a producir energía renovable. Por ejemplo, no requerimos permiso para instalar paneles solares en los techos”, señaló.

“Favorezco totalmente las energías renovables porque porque hacia eso es que se dirige el mundo. Inclusive los países que producen energía fósil ya están invirtiendo en las renovables”, añadió.

En cuanto al estatus político de Puerto Rico, Suárez indicó favorecer la estadidad para el archipiélago aunque señaló que es importante que se atienda el asunto para que todos los residentes de la isla tengan la oportunidad de expresarse mediante su voto.

“Pienso que se debe atender el asunto del estatus de la isla pero que debe estar en las manos de los propios puertorriqueños porque deben tener una oportunidad de decidir su futuro. Nosotros, los que estamos incorporados ya como estado no entendemos por qué los puertorriqueños tienen que vivir con menos derechos que los demás si también son ciudadanos”, indicó.

“Favorezco la estadidad pero con espacio para que todos decidan y se pongan de acuerdo para resolver el problema del estatus”, añadió.

Mutis sobre Trump

Sobre la candidatura del expresidente Donald Trump, quien, paradójicamente, está acusado de cuatro cargos, uno de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, uno por obstrucción de un procedimiento oficial, otro por conspiración para obstruir un procedimiento oficial y uno por conspiración para evitar que otros ejerzan sus derechos constitucionales, Suárez prefirió no comentar.

“Mi único comentario como precandidato a la nominación republicana es que es frustrante que la prensa se enfoque en él (Trump) porque ya no podemos cambiar el pasado. Yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo no soy su abogado, yo estoy enfocado en mi campaña, en mi visión”, señaló.

“Yo tengo muy poco tiempo para cambiar la dinámica, porque ahora mismo Trump es el candidato dominante y, para ganar, tengo que cambiar esa dinámica. Yo siempre le digo a los medios que quiero utilizar cada minuto que yo tengo para destacar mis planes, para hablarle al pueblo y escucharlo en vez de hablar de algo que yo no controlo”, añadió.