“Que vengan donde mi”: Jenniffer González vuelve tildar de “selectiva” a secretaria del DRNA

La comisionada residente Jenniffer González volvió a arremeter contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la titular de esta agencia Anais Rodríguez por lo que ha catalogado como un proceso “selectivo” por la investigación que se lleva a cabo sobre la residencia de sus suegros en la zona de La Parguera.

En entrevista con el programa “El poder del pueblo” en TeleOnce, la comisionada residente indicó que está en contra de que la política pública del gobernador sea estar en contra de todo lo construido cerca de las zonas marítimo terrestre.

“Yo creo que es evidente que esto es selectivo, simplemente porque son los suegros de la comisionada residente, es bien triste que las expresiones del gobernador que leí en otro medio también decían que él no quiere ningún tipo de construcción en Parguera, pero qué pasa con la construcción existente, no estamos hablando de permisos nuevos, porque esto no es Parguera nada más, Puerto Rico es una isla, por lo tanto tienes construcción marítimo terrestre en Piñones, San Juan, Guayama...y esto significa que si la política pública ahora del gobernador es estar en contra de todo lo que está construido cerca de áreas marítimo terrestre incluyendo hoteles, restaurantes va a ser la política pública pues entonces darle permiso a que la gente violente el acceso a propiedad privada, yo estoy en contra de eso”, expresó González.

Además, la comisionada residente volvió a arremeter contra la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anais Rodríguez, a quien volvió a calificar como “irresponsable” y la señaló por ser “selectiva” con el caso de la residencia de sus suegros.

“En este caso, si hay la querella que la radiquen pero la realidad es que a este momento no le han radicado una querella y esto se ha ventilado públicamente todos los días y segundo la secretaria de Recursos Naturales que es una irresponsable emite un informe interno de la agencia, un informe confidencial y lo hace público. Sin ni siquiera notificar a las partes. Yo creo que eso en cualquier libro se llama ser selectivo, se llama que tienes más de 110 propiedades y solamente hacen esa, la propiedad no es mía, no es de mi esposo, es de mis suegros y lleva más de 20 años allí y se alega que se hicieron cosas allí que no es la realidad”, añadió en el programa televisivo.

Aunque no se refirió a una persona específico aseguró la investigación del DRNA es una alianza entre la secretaria y una persona más para “hacerle daño”.

“Evidentemente por tratar de hacerme daño a mi...mira que vengan donde mi, a mi, cuando quieran hablar de mi, háganlo de frente a mi, no tienen que buscar ni a vecinos ni a familiares ni a quien estudió conmigo en high school, háganlo de frente. Como no tienen nada que hacer, este proceso selectivo de la secretaria del DRNA, aliada con yo no sé quien...”, expresó.

La controversia sobre la residencia de sus suegros en la zona de La Parguera se ha intensificado mientras se acerca el periodo de radicación de candidaturas ya que se rumora desde hace un tiempo que esta estaría aspirando a la gobernación y retando al actual incumbente Pedro Pierluisi lo que resultaría en una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Incluso, la comisionada ya ha realizado actividades donde ha presentado al exalcalde Aníbal Vega Borges como el encargado del proceso de campaña política.

Precisamente este próximo viernes, la comisionada tiene su celebración de cumpleaños donde estará recaudando fondos para su campaña.