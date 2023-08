Alivio en la factura de luz para los próximos meses

Un ajuste en la factura del servicio eléctrico para los puertorriqueños fue aprobado por el Negociado de Energía para este próximo trimestre que representará un alivio de 2.5%.

El representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa explicó en entrevista con WKAQ 580, que en el mes de julio se llevó a cabo el último ajuste para los meses de julio, agosto y septiembre sin embargo el Negociado de Energía cuando emitió esa decisión no tenía información sobre los megageneradores instalados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Posteriormente, al obtener esta información se realizó el ajuste de 2.5% en la factura para lo consumidores.

El ingeniero indicó que el costo del servicio eléctrico podría fluctuar entre los 20 a 22 centavos el kilovatio hora (kWh) dependiendo del costo del combustible y a medida que se integren sistemas de energía renovable.

“La electricidad desde junio del 2022 que estaba en 34 centavos ya ha ido bajando hasta que se estabilizó el costo del combustible en nuestro costo natural que es entre 20 y 22 centavos. Al subir el costo de petróleo, el trimestre que viene lo más seguro suba un poco (la factura) y vamos a fluctuar próximamente entre 20 y 22 centavos. Ahora estamos en un punto más bajo por los pasados años, en 20 centavos luego de esa decisión”, expresó el ingeniero en entrevista con WKAQ 580.

Torres Placa añadió que esta baja significa una buena noticia para los consumidores ya que representa el costo del combustible más bajo desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020.

“Sin embargo, esto es bueno que la gente sepa que esto no es por eficiencia de nadie que esto no es porque se hicieron mejoras en el sistema, esto no es por nada de eso, esto es simplemente porque el costo del combustible llegó al punto más bajo y encima de eso estamos teniendo 300 megavatios gratis, de combustible gratis, generación gratis por el acuerdo que hubo con el gobierno federal y FEMA de proveer generación temporera de alrededor de 300 megavatios por año y medio y eso comenzó hace unos meses”, expresó.

Debido a que el costo del combustible a nivel internacional comenzó a aumentar nuevamente, Torres Placa no descartó que para el próximo trimestre suba nuevamente la factura de electricidad aunque debe permanecer entre los 20 y 22 centavos.