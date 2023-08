Pierluisi sobre posible primaria contra Jenniffer González: “Yo voy a mi contra cualquiera”

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró el martes que prevalecerá en una primaria si finalmente Jenniffer González Colón decide retarlo.

“Yo lo que sé es lo que ya dije desde el principio de este cuatrienio, que yo voy a estar aspirando a la reelección, que mi compromiso es hacer obra, dirigir el Gobierno de Puerto Rico no por 4 años, sino por 8 años. Así que en otras palabras, no importa quién sea que aspire, va a tener que lidiar conmigo y yo definitivamente que voy a mí”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado si le gustaría que González Colón expresara de una vez sus intenciones políticas, Pierluisi Urrutia contestó “yo no voy a opinar en cuanto a lo que los demás puedan o no puedan hacer. Siempre he sido bien respetuoso y así será. Lo que sí te puedo decir es que yo voy a prevalecer contra cualquiera”.

González Colón inauguró el domingo su comité de campaña en Hato Rey.

El exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges es su coordinador, según expresó la comisionada. Al momento no ha expresado si retará al gobernador en una primaria, pero ha reiterado en varias entrevistas que lo considera seriamente.